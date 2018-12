Chính sách visa Australia ưu tiên cho học sinh bậc THPT

Theo báo cáo của Chính phủ Australia (internationaleducation.gov.au), số lượng học sinh quốc tế du học bậc trung học tại đây năm 2015 đạt 210.908 học sinh, tăng 12,3% so với năm trước. Riêng học sinh trung học Việt Nam có khoảng hơn 19.000 học sinh nhập học năm 2015, tăng gần 1.000 học sinh so với năm 2014. Đặc biệt, số lượng du học sinh Việt Nam dự kiến sẽ tăng đột biến trong những năm tới khi chương trình visa ưu tiên SSVF có hiệu lực từ 1/7 năm nay.

Ở Australia, bậc trung học phổ thông chỉ bao gồm lớp 11 và lớp 12.

Chương trình visa ưu tiên SSVF sẽ hỗ trợ sinh viên quốc tế tại Australia bằng cách làm đơn giản hóa quá trình thị thực, hồ sơ du học cũng như rút gọn thời gian xin visa còn 2 - 4 tuần. Hướng thay đổi này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những sinh viên có ý muốn du học thực sự, làm việc và định cư tại đây.

Mức độ yêu cầu các hồ sơ du học Australia phụ thuộc vào cấp phân loại rủi ro nhập cư theo quy định của chương trình visa ưu tiên SSVF. Rủi ro nhập cư được xác định dựa trên hai yếu tố chính (quốc tịch của du học sinh và cơ sở giáo dục dự định du học tại Australia). Theo đó, nếu du học sinh thuộc diện rủi ro nhập cư thấp sẽ không cần chứng minh tài chính và tiếng Anh khi du học, hồ sơ thủ tục visa càng gọn nhẹ và đơn giản.

Quy định này đặc biệt tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho học sinh Việt Nam khi Việt Nam được xếp vào danh sách các quốc gia có mức rủi ro thấp được hưởng visa ưu tiên SSVF (1 low). Nghĩa là du học sinh Việt Nam sẽ không cần chứng minh tài chính hay tiếng Anh khi du học bất cứ trường trung học phổ thông nào tại Australia thuộc mức độ 1, được công bố tại website Bộ di trú: border.gov.au/Trav/Visa-1.

Học sinh tốt nghiệp lớp 12 tại Australia được cấp bằng tốt nghiệp phổ thông với những tên gọi khác nhau theo từng vùng.

Điển hình, du học sinh Việt Nam tham dự học từ các bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông tại hệ thống các trường công lập thuộc các bang Adelaide, Queensland, Canberra và 1 số trường như Taylor College, John Paul College ... được hưởng nhiều quyền lợi ưu tiên. Đó là visa không cần chứng minh tài chính, visa không yêu cầu bằng chứng tiếng Anh (IELTS).

Chương trình trung học phổ thông tại Australia

Ở Australia, bậc trung học phổ thông chỉ bao gồm lớp 11 và lớp 12. Vì vậy, học sinh Việt Nam muốn du học bậc trung học phổ thông tại đây phải hoàn thiện lớp 10 ở Việt Nam hoặc đang theo học chương trình lớp 11. Tại bậc học này, học sinh sẽ được phân ban chương trình học để phù hợp với đinh hướng nghề nghiệp sau này.

Học sinh tốt nghiệp lớp 12 được cấp bằng tốt nghiệp phổ thông với những tên gọi khác nhau theo từng vùng. Nếu như bang New South Wales thì gọi là Higher School Certificate; bang Queensland được gọi là Senior Certificate; bang Victoria là Victorian Certificate of Education; bang Canberra gọi là ACT Year 12 Certificate...

Các bằng tốt nghiệp trung học phổ thông tại Australia:

Bang Bằng tốt nghiệp Canberra ACT Year 12 Certificate New South Wales Higher School Certificate (HSC) Khu vực lãnh thổ phía Bắc Northern Territory Certificate of Education (NTCE) Queensland Senior Certificate Nam Úc South Australian Certificate of Education (SACE) Tasmania Tasmanian Certificate of Education (TCE) Victoria Victorian Certificate of Education (VCE) Tây Úc WA Certificate of Education (WACE)

Tại Australia, chương trình học được chia nhỏ ra làm 4 kỳ học, mùa khai trường bắt đầu từ cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 1.

Với hơn 7 bang và vùng lãnh thổ, Australia có hệ thống các trường trung học phổ thông công lập đa dạng và rộng lớn, đem lại chất lượng đào tạo trong một môi trường an toàn, thân thiện và chào đón du học sinh quốc tế. Tùy vào đặc điểm mỗi bang mà hệ thống giáo dục có những thế mạnh riêng nhưng nổi bật nhất vẫn là 4 bang New South Wales với nền giáo dục lâu đời, bang Victoria với nền giáo dục đang rất phát triển hay bang South Australian, Queensland nổi tiếng với các trường học danh tiếng lâu năm.

Theo thông tin từ trang giáo dục bettereducation.com.au, danh sách các trường trung học phổ thông hàng đầu theo từng tiểu bang trong năm 2015 được xếp hạng như sau:

Tiểu bang Danh sách các trường Victoria Yesodei HaTorah College, Melbourne High School, Fintona Girls School, Ballarat Clarendon College... New South Wales North Sydney Girls School, North Sydney Boy, School Sydney Grammar School, Janes Ruse Agricultural High school... Queensland Queensland Academy for Health Science, Brisbane Grammar School, Malanda State High School... South Australia St Peter's Girls' School, Trinity College, University Senior College, St Paul College...

Ngoài ra, mức học phí tại các trường trung học phổ thông Australia tương đối rẻ so với các nước tiên tiến trên thế giới. Học phí các trường công lập tại bang Victoria khoảng 10.000 - 15.000 AUD mỗi năm; bang South Australia khoảng 11.800 AUD một năm; bang New South Wales khoảng 14.000 AUD. Do vậy, du học tại Australia là cách phù hợp để tiếp cận các chương trình đào tạo quốc tế với mức thu nhập hợp lý của người Việt Nam.

New World Education - đại diện hầu hết các trường đại học, cao đằng, trung học phổ thông tại Australia sẽ tư vấn cho học sinh, sinh viên cũng như phụ huynh về thông tin du học. Đăng ký tư vấn trực tuyến tại đây.

Liên hệ Công ty du học New World Education: Địa chỉ: Tòa nhà SCB ( Ngân hàng TMCP Sài Gòn), lầu 7, 242 đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM.

Điện thoại: (08) 39 252 917 – 39 256 917 - 39 252 916 – 39 252 918 – 39 252 909 - 39 252 957 - 39 252 919 - 39 252 922 - 39 252 926 - 39 252 928.

Fax: (08) 39 252 957.

Hotline: 091 858 3012 - 094 490 4477.

Email: info@newworldedu.vn.

Website: newworldedu.vn.

Facebook: facebook.com/newworldstudyabroad.

(Nguồn: New World Education)