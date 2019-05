Chính sách bảo vệ học sinh tại Hội đồng Anh

Các em được bảo vệ danh tính (quyền giữ kín thông tin, hình ảnh trước khi gia đình cho phép), sức khỏe (tránh bạo lực về thân thể, tinh thần)…

Hội đồng Anh là một trong những trung tâm Anh ngữ đề cao quyền trẻ em. Điều này được hướng dẫn và giám sát bởi Chính sách bảo vệ trẻ em toàn cầu và tuân thủ nghiêm ngặt theo Công ước về Quyền Trẻ em của Liên Hiệp Quốc (United Nations Convention on the Rights of the Child – UNCRC). Chính sách này không chỉ thể hiện trong lớp học, mà còn được toàn bộ giáo viên, giáo viên trợ giảng, nhân viên, đối tác và khách hàng đảm bảo cả bên ngoài lớp học.

Theo đó, học viên ở đây được bảo vệ danh tính. Toàn bộ giáo viên trợ giảng, nhân viên tại Hội đồng Anh đều không được phép chụp ảnh học sinh và sử dụng hình ảnh đó khi chưa có sự đồng ý của cha mẹ các em.

Trẻ được bảo vệ sức khỏe, tránh khỏi bạo lực về thân thể, tinh thần hay những vết thương do vô ý. Mặt khác, Hội đồng Anh còn chủ động bổ trợ các kiến thức và kỹ năng liên quan đến bảo vệ bản thân cho học viên như: phòng chống khi có hỏa hoạn, xử lý khi lạc đường, liên hệ khi cần trợ giúp...

Hội đồng Anh cam kết tuân thủ chính sách Không khoan nhượng với tình trạng ngược đãi trẻ em.

Ngoài ra, tất cả phụ huynh khi đón con đều phải mang thẻ do Hội đồng Anh cấp phát. Đối với khóa tiếng Anh tiểu học Primary Plus, học viên sẽ không rời trung tâm khi chưa có phụ huynh hoặc người giám hộ tới đón. Còn với khóa tiếng Anh trung học cơ sở ở độ tuổi lớn hơn, các em chỉ có thể tự về nhà khi cha mẹ cho phép.

"Với môi trường giáo dục được đảm bảo, mùa hè này, phụ huynh có thể yên tâm khi cho con theo học tại Hội đồng Anh", đại diện tổ chức cho biết.

Với kinh nghiệm lâu đời và uy tín, Hội đồng Anh là trung tâm giảng dạy tiếng Anh trẻ em được nhiều phụ huynh tin tưởng.

Khóa học chào hè sáng tạo dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, sẽ diễn ra trong 32 giờ hoặc 64 giờ, học 8 tuần (lớp thường) hoặc 4 tuần (lớp cấp tốc), sĩ số đúng chuẩn và giáo viên giàu kinh nghiệm.

Năm nay, nội dung của khóa học hè dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở xoay quanh chủ đề Khoa học, Công nghệ và Nghệ thuật. Tham gia khóa học, học viên có thể phát triển vốn từ vựng, củng cố ngữ pháp và rèn luyện phát âm trong những ngữ cảnh thực tế sinh động như khoa học sáng tạo, hội họa và điêu khắc, nhạc, kịch, văn học, kỹ thuật và kiến trúc, lý luận logic...

Trẻ thỏa sức sáng tạo trong môi trường học tập an toàn tại trung tâm giảng dạy Hội đồng Anh

Chủ đề của khóa hè dành cho học sinh trung học phổ thông và luyện thi IELTS liên quan đến vấn đề toàn cầu hóa, sự di động toàn cầu, các nền kinh tế sáng tạo và sự công bằng cho môi trường.

Không chỉ cải thiện tiếng Anh, những nội dung này còn giúp các bạn nhỏ trau dồi kiến thức về các lĩnh vực trong cuộc sống, từ đó khơi nguồn khám phá và tự tin khi hòa nhập. Những kỹ năng mềm hữu ích cũng được bổ sung song song như thuyết trình, làm việc nhóm, xử lý vấn đề, tư duy sáng tạo...

Thế Đan