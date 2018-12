Cha mẹ can thiệp quá mức có thể đẩy con vào cuộc say bí tỉ

Nhiều phụ huynh lập kế hoạch nuôi dưỡng một đứa trẻ thành công trong học tập. Họ cho con học trong trường uy tín, đặc biệt chú ý tới cuộc sống học tập với hy vọng con sẽ có công việc lương cao sau này. Nhưng điều này đòi hỏi đứa trẻ phải có một kết quả học tập tuyệt đối.

Theo The Atlantic, kết quả tuyệt đối bao gồm học, hoạt động thể thao, ngoại khóa xuất sắc để đạt mức tiêu chuẩn mà trường và cha mẹ đặt ra. Việc đạt nhiều thành tích sẽ có ích cho người học nếu muốn được vào những trường đại học hàng đầu sau này và sau đó có cuộc sống sinh viên tuyệt vời. Và việc uống say cũng bắt đầu từ đây để giúp giải tỏa áp lực đang phải chịu.

Uống chất có cồn là một trong những vấn đề mà cha mẹ đang phải đối mặt khi con cái trong độ tuổi thanh thiếu niên. Ảnh: Parent Herald

Việc uống say bí tỉ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống đại học của một cá nhân? The Atlantic cho rằng việc uống say, cùng với những hành vi quá khích khác ở thanh thiếu niên, sẽ đục khoét cuộc sống của họ. Những người lớn đi làm có xu hướng uống một chai bia hoặc một ly rượu vang sau một ngày dài tại văn phòng, nhưng thanh niên ở trường đại học không thể làm điều này bởi vẫn còn rất nhiều bài vở để làm vào buổi tối.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi cuối tuần? Đó là khi họ đi ra ngoài, uống rượu với bạn bè đến mức nôn mửa hay mất kiểm soát.

Đã qua rồi quan niệm rằng những người trẻ nên được phép uống rượu để có thể “biết được giới hạn của mình”. Uống rượu say ở trường đại học hiện nay nhằm để khẳng định sự không giới hạn của họ.

Những người trẻ không coi việc mất kiểm soát là sai lầm, đôi khi họ muốn như vậy. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Giáo dục Sức khỏe Mỹ năm 2011 cho thấy 77% tân sinh viên đại học “uống cho đến say” hay đến mất kiểm soát.

Theo Parent Herald (Mỹ) ngày 4/8, các trường đang phải vật lộn với hành vi uống chất có cồn khi chưa đủ tuổi, thậm chí phải đưa ra một số hình phạt nghiêm khắc hơn với học sinh bị bắt quả tang uống bia rượu trong trường hoặc các sự kiện. Một trong số hình phạt đó là cấm học sinh tham dự buổi lễ tốt nghiệp và sinh hoạt của trường hay đình chỉ học.

Một nghiên cứu năm 2013 của Khảo sát quốc gia về sức khỏe và sử dụng thuốc, cho thấy khoảng 5,4 triệu thanh thiếu niên từ 12 đến 20 tuổi thường hay uống say. Khoảng 1,4 triệu thanh thiếu niên bị nghiện rượu bia, theo Viện Y tế quốc gia.

Quỳnh Linh