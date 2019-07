Cha mẹ Anh 'thắt lưng buộc bụng' để tiền cho con học đại học

Khoảng 70% gia đình dùng thu nhập hàng tháng, gần 30% dùng tiền tiết kiệm và 6% làm thêm ngoài giờ để trả chi phí học đại học cho con.

Khảo sát hơn 800 phụ huynh do tổ chức Which? mới thực hiện cho kết quả, phụ huynh tại Anh phải bỏ ra tối thiểu 360 bảng mỗi tháng (khoảng 11 triệu đồng) để hỗ trợ con cái học đại học. Vì thế, họ phải cắt giảm chi tiêu của gia đình bằng cách không đi nghỉ lễ, không mua xe mới và sửa sang lại nhà.

Khoảng 70% gia đình dùng thu nhập hàng tháng để hỗ trợ con cái, gần 30% dùng tiền tiết kiệm và khoảng 6% đã phải làm thêm ngoài giờ để chi trả chi phí học đại học cho con. Hơn một nửa phụ huynh được khảo sát rất ngạc nhiên vì có rất nhiều chi phí phát sinh khi con học đại học. Ngoài tiền học phí và đồ dùng học tập, sinh viên còn cần chi trả tiền thuê nhà, tiền ăn và dịch vụ tiện ích khác.

Dựa trên Khảo sát chi phí sinh hoạt và lương thực (Living Costs and Food Survey) của Văn phòng Thống kê quốc gia (Official for National Statistics), tổng thu nhập khả dụng trung bình của một hộ gia đình tại Anh khoảng 28.400 bảng một năm, tức gần 2.400 bảng một tháng. Chi phí ăn uống, sinh hoạt của tất cả thành viên trong gia đình đều được chi trả từ khoản thu nhập này.

Trang 7transferWise công bố kết quả khảo sát năm 2017, chi phí cho một người dân sống tại London là 756 bảng một tháng, con số này tại thành phố Manchester là 596. Đối với một gia đình 4 người, mức sống tại London đòi hỏi họ phải có tổng thu nhập 2.717 bảng một tháng, tức là cao hơn mức trung bình của cả nước khoảng 300 bảng Anh.

Đại học Cambridge, vương quốc Anh. Ảnh:eye35/Alamy Stock Photo

Gareth Shaw, Giám đốc tài chính của Which? cho rằng việc đứa trẻ đến trường đại học là cột mốc thú vị, nhưng đó cũng là cam kết tài chính lớn nên cha mẹ sẽ phải sử dụng khoản tiền đáng kể của gia đình để hỗ trợ con cái trong quá trình lấy bằng cử nhân.

Chính phủ Anh có một số chương trình hỗ trợ vốn cho sinh viên trường đại học tùy thuộc vào thu nhập của cha mẹ. Sinh viên từ hộ gia đình có thu nhập tối đa 25.000 bảng/năm sẽ nhận được khoản vay trị giá gần 9.000 bảng để đi học các trường ngoại thành London vào năm học tiếp theo. Khoản vay giảm xuống dưới 6.400 bảng nếu thu nhập của cha mẹ trên 45.000 bảng/năm.

Tại xứ Wales, chính phủ sẽ trợ cấp 1.000 bảng cho tất cả sinh viên, kết hợp với các khoản vay và gói hỗ trợ khác, một người có thể nhận tối đa 11.000 bảng/năm khi học đại học tại London.

Which? là công ty độc lập lớn nhất nước Anh với hơn 1,3 triệu thành viên và ngưởi ủng hộ. Which? được thành lập từ năm 1957 với nhiệm vụ thực hiện các khảo sát về thực phẩm, dịch vụ... và công khai kết quả khảo sát nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thanh Hằng (Theo The Guardian)