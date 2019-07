Cao đẳng Ladec tạo nhiều việc làm trong và ngoài nước cho sinh viên

Đào tạo gắn liền với nhu cầu thị trường

Trước tình trạng thất nghiệp ngày càng tăng, sinh viên mới ra trường khó khăn tìm việc trong thời gian dài, các trường học nên hiểu rõ nhu cầu nhân lực của thị trường. Chương trình đào tạo cần nâng cao khả năng thích ứng của sinh viên, tạo điều kiện và giúp các em ra trường làm được việc ngay. Cao đẳng Công nghệ Ladec là một trong những trường cam kết đảm bảo việc làm, chương trình đào tạo gắn với nhu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp.

Với mục tiêu hàng đầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, chương trình đào tạo của trường kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, đảm bảo sinh viên đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sinh viên từ lúc thực tập đến khi tốt nghiệp được nhà trường giới thiệu việc làm theo đúng chuyên ngành.

Từ năm 2013, Cao đẳng Công nghệ Ladec được công nhận và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ladec là một trong những trường cao đẳng uy tín tại Long An, TP HCM, cung cấp ra thị trường khoảng 1.000 lao động có tay nghề cao mỗi năm trong các lĩnh vực đào tạo của trường.

Bà Lê Thị Bích Hằng, đại diện Ban giám hiệu Cao đẳng Công nghệ Ladec chia sẻ, vào dịp tháng 9, 10 hàng năm, nhà trường đều cắt cử cán bộ phụ trách công tác đối ngoại liên hệ với các doanh nghiệp hỗ trợ vị trí thực tập cho sinh viên trong trường. Nhờ đó, sinh viên có cái nhìn thực tế hơn với nghề nghiệp trong tương lai gần. Đây cũng là dịp các sinh viên nhìn lại những mặt đạt và chưa đạt của bản thân để kịp bổ sung trước khi tốt nghiệp.

Ông Huỳnh Hiền Hữu, đại diện khối doanh nghiệp liên kết với trường cho biết, sinh viên được đào tạo tại trường Ladec đủ sức để làm việc cho công ty của đơn vị và những công ty thuộc lĩnh vực mà trường có đào tạo.

Cao đẳng Công nghệ Ladec có cơ sở tại Long An, TP HCM đào tạo nhiều ngành nghề.

Liên kết đào tạo với doanh nghiệp nước ngoài

Nhà trường ký kết hợp tác đào tạo 1+2, du học, thực tập và làm việc với các nước phát triển như Canada, CHLB Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản... Sinh viên có cơ hội học tập, làm việc tại nước ngoài với mức lương tốt.

Sinh viên theo học các ngành Khoa học sức khỏe, Cơ khí, Tự động hóa, Xây dựng, Vận hành tàu, Nhà hàng, Ẩm thực có cơ học du học, làm việc và định cư tại Cộng hòa liên bang Đức. Các em được miễn học phí, hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ trong 3 năm theo học tại Đức. Trường tạo điều kiện để người học thực tập tại viện dưỡng lão, cơ sở sản xuất ô tô, nhà hàng, khách sạn... tại quốc gia này theo đúng ngành nghề.

Trong thời gian học, các em có thể nhận trợ cấp 750-1.080 Euro mỗi tháng để trang trải chi phí. Sinh viên tốt nghiệp được ở lại Đức làm việc lâu dài với mức lương 2.200- 2.800 Euro, sau 3 năm làm việc liên tục có thể xin cư trú dài hạn tại châu Âu, đại diện Cao đẳng Công nghệ Ladec cho biết.

Ladec còn hợp tác đào tạo 1+2, du học với Cao đẳng Niagara College (Canada), trường có thế mạnh về ngành Ẩm thực, Nhà hàng Khách sạn, Quản trị kinh doanh. Trong quá trình học tập tại đây, sinh viên được áp dụng kiến thức học trên lớp vào thực tế. Các em thực tập tại các mô hình kinh doanh của trường như nhà hàng Benchmark, trung tâm chăm sóc sắc đẹp spa Niagara Waters, phòng nha NC... Theo số liệu thống kê từ Ladec, năm 2018, tỷ lệ sinh viên có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp lên đến 95% và hơn 92% nhà tuyển dụng hài lòng với sinh viên tốt nghiệp từ trường.

Cao đẳng Công nghệ Ladec còn liên kết hợp tác đào tạo với Học viện Công nghệ Meiho tại Đài Loan, các trường ở Hàn Quốc, Nhật Bản, bằng cấp có giá trị quốc tế.

Cao đẳng Công nghệ Ladec hợp tác đào tạo tuyển dụng với doanh nghiệp Nhật Bản.

Cơ hội thực tập, làm việc tại các doanh nghiệp hàng đầu

Sinh viên trải nghiệm thực tế, hiểu rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong thời gian thực tập để tiếp tục rèn luyện. Để sinh viên có cơ hội trải nghiệm và học hỏi, nhà trường giới thiệu nơi thực tập tại các đơn vị đối tác uy tín hàng đầu trong ngành.

Ladec tổ chức các buổi tiếp xúc với doanh nghiệp hàng năm nhằm giúp người học tích lũy kinh nghiệm phỏng vấn xin việc, có cơ hội tìm được công ty phù hợp thực tập, làm việc sau này. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp tuyển chọn, đặt hàng những nhân tố tiềm năng của trường.

Sinh viên Cao đẳng Công nghệ Ladec tìm hiểu về nghề nghiệp trong ngày hội việc làm.

Thầy Phan Thanh Hải, Hiệu trưởng Cao đẳng Công nghệ Ladec cho biết, nhà trường tiếp tục duy trì hoạt động tiếp xúc doanh nghiệp và ngày càng mở rộng quy mô, kêu gọi sự tham gia của nhiều doanh nghiệp. Trường tạo điều kiện thuận lợi cho những em có hoàn cảnh khó khăn được theo đuổi việc học, giúp nhiều bạn trẻ thực hiện ước mơ.

Hình thức tuyển sinh năm 2019

Không thi tuyển, chỉ cần xét tuyển học bạ THPT hoặc kết quả thi tốt nghiệp THPT. Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 bài thi xét tuyển không nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng.

Ngành tuyển sinh gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, Hướng dẫn viên du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng, Điều dưỡng, Dược, Thiết kế đồ họa, Quản trị mạng máy tính, Kế toán, Mầm non...

Thời gian nhận hồ sơ và khai giảng

- Đợt 1: từ ngày 15/2 đến ngày 15/5, khai giảng: 20/5

- Đợt 2: từ ngày 15/6 đến ngày 15/9, khai giảng: 20/09

Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển

- Cách 1: xét tuyển online tại đây.

- Cách 2: thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp nộp hồ sơ tại các cơ sở đào tạo của trường.

Cơ sở đào tạo tại TP HCM: 130 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP HCM. Điện thoại: (028)38 496 551, 0917 39 1 155 (cô Châu), 0967 058 639 (thầy Duẩn), 0939 112 338 (thầy Đồng).

Cơ sở đào tạo tại Long An: 201 Nguyễn Văn Rành, phường 7, TP Tân An, Long An. Điện thoại: (0272) 3 839 177, 0931 53 55 58. Xem thêm tại website: http://ladec.edu.vn.

Kim Uyên