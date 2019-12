Cảnh cáo trưởng khoa vì giáo trình có 'đường lưỡi bò'

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cảnh cáo Ban chủ nhiệm khoa Trung - Nhật, Chủ nhiệm khoa Bùi Văn Thanh vì dùng giáo trình có "đường lưỡi bò".

Sáng 14/12, ông Vũ Văn Hóa, Phó hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, thông tin quyết định kỷ luật được đưa ra cách đây 2 tuần dựa trên đề nghị của Hội đồng kỷ luật nhà trường. Hơn 1.000 cuốn giáo trình thu hồi (trong đó 716 cuốn nhà trường bán và nhiều cuốn do sinh viên tự photo) hiện vẫn lưu giữ ở khoa Trung - Nhật. "Việc xử lý tiêu hủy chúng tôi phải đợi ý kiến Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo", ông Hóa nói.

Hình bản đồ trong trang 32 cuốn Đọc - Viết sơ cấp 1 "Developing Chinese". Ảnh: Dương Tâm

Trước đó đầu tháng 11, hình ảnh trang 36 cuốn Đọc - Viết sơ cấp 1 "Developing Chinese" - cuốn giáo trình sinh viên khoa tiếng Trung của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sử dụng, lan truyền rộng rãi. Trong trang sách này, hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" được in to, rõ nét. Ngoài ra, trang 32 cuốn Nghe sơ cấp 1 cũng có in bản đồ này nhưng nhỏ và mờ hơn.

Bà Đào Thị Thúy Hằng, Phó chủ nhiệm khoa Trung - Nhật, cho hay những giáo trình này thuộc bộ "Developing Chinese" do một nhóm sinh viên thực tập đem từ Trung Quốc về cho khoa làm tài liệu cách đây 3-4 năm. Năm học 2019-2020, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, nhà trường đem ra cho sinh viên năm nhất "dùng thử".

Giáo trình được photo lại từ cuốn gốc và được Trung tâm phát hành sách của trường bán. Khoa chưa bao giờ đặt vấn đề bản quyền với Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh về việc đưa cuốn giáo trình vào giảng dạy do "không có kinh phí".

Khi học sinh "dùng thử" đến bài 4, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ra quyết định lập Hội đồng lựa chọn giáo trình. Đọc đến bài 7 của giáo trình Đọc - Viết, Hội đồng phát hiện ra bản đồ "đường lưỡi bò" nên thu hồi. Khoa Trung - Nhật nhận trách nhiệm vì trong quá trình tìm hiểu giáo trình có sai sót và cho sinh viên dùng trước khi trường thẩm định.

Bà Thuý Hằng nói về giáo trình có bản đồ đường lưỡi bò Bà Đào Thị Thuý Hằng nói về việc sử dụng giáo trình có bản đồ "đường lưỡi bò". Video: Dương Tâm

Ngày 4/11, Vụ trưởng Giáo dục đại học Nguyễn Thị Kim Phụng ký công văn yêu cầu Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khẩn trương thu hồi giáo trình, tài liệu có nội dung ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia. Bộ yêu cầu trường làm rõ sai phạm của các cá nhân, đơn vị có liên quan và báo cáo về Bộ trước ngày 5/2/2020.