Cách ôn thi các môn hiệu quả cho học sinh vào lớp 6

Anh Đan Lâm (Đống Đa, Hà Nội), có con đang học lớp năm tại trường Tiểu học Kim Liên cho biết, con anh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp nên khối lượng kiến thức cần ôn tập khá nhiều, xem kiến thức thi các năm trước rất khó nên anh Lâm chủ động tìm thêm các tài liệu nâng cao, đề thi các năm trước để cháu tự học thêm tại nhà.

Cùng quan điểm, chị Lan Hương (Thanh Trì, Hà Nội) có con đang học lớp năm tại trường Tiểu học Vạn Phúc chia sẻ, con nghỉ học khá dài nên chị phải nhờ ông bà ở nhà trông, nhưng vẫn rất lo lắng vì con chuẩn bị thi chuyển cấp mà việc học gián đoạn nên ảnh hưởng nhiều đến việc ôn luyện. May mắn là thời điểm này các cổng học trực tuyến đang mở miễn phí nên gia đình đã cho cháu tự học ở nhà. Nhờ vậy bố mẹ đi làm cũng yên tâm vì con có thể tự ôn ở nhà mà không bị chậm hay hổng kiến thức quá nhiều.

Chưa đầy bốn tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp sáu sẽ bắt đầu. Với thời gian nghỉ dài như hiện nay, cho đến khi quay trở lại trường học, học sinh lớp năm phải hoàn thành kiến thức theo chương trình trên lớp đồng thời ôn tập thêm các phần kiến thức cho kỳ thi sắp tới. Việc tìm ra phương pháp và kế hoạch ôn tập ở nhà phù hợp tại thời điểm này là rất cần thiết và được nhiều phụ huynh quan tâm.

Khoanh vùng kiến thức trọng tâm tăng 50% hiệu quả ôn tập

Để giúp phụ huynh hướng dẫn con lớp năm ôn tập hiệu quả tại nhà, nhiều giáo viên luyện thi đã đã khoanh vùng kiến thức trọng tâm các môn.

Cô Nguyễn Thị Hải - Giáo viên môn Tiếng Việt trường Archimedes Đông Anh, cho biết, với môn Tiếng Việt học sinh tập trung ôn tập các chuyên đề trọng tâm: Từ loại tiếng Việt, thành ngữ, tục ngữ, ca dao, từ hán việt, các thành phần của câu, các biện pháp tu từ, cảm thụ văn học. Riêng phần tập làm văn thì lưu ý dạng văn miêu tả và văn kể chuyện.

"Đây là thời điểm ôn tập quan trọng của các em học sinh lớp năm, vì vậy vai trò của phụ huynh trong việc hướng dẫn con ôn luyện sát với kiến thức trọng tâm là điều rất quan trọng", Cô Hải nhấn mạnh.

Với môn Tiếng Anh, Cô Nguyễn Thị Mai Hương - Giáo viên Tiếng Anh tại trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy cho biết, kiến thức môn tiếng Anh trong đề thi đánh giá năng lực vào lớp sáu có những phần trọng tâm gồm:

Ngữ âm: Cách phát âm các âm cơ bản (-s/es/ed,..)

Ngữ pháp:

- Đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu;

- Động từ to be, to have, động từ thường;

- Danh từ số ít, danh từ số nhiều;

- Cách dùng a, an, the;

- Các thì trong tiếng Anh: hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, tương lai gần, tương lai thường;

- Một số giới từ thường dùng;

- Một số từ để hỏi.

Từ vựng: Một số chủ đề từ vựng phổ biến (Family, Animals, Food & Drinks...)

Kỹ năng làm bài đọc hiểu, viết câu, viết đoạn văn.

Đề thi tiếng Anh vào lớp sáu trong các năm qua có cả trắc nghiệm và tự luận. Có đầy đủ bốn cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao. Các dạng bài thường xuất hiện như: hoàn thành câu, chọn từ khác loại, nối, đọc đoạn văn trả lời câu hỏi, viết lại câu, sắp xếp thành câu hoàn chỉnh.

Cô Nguyễn Thị Mai Hương trong một buổi ôn tập kiến thức môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 5

Môn Toán, Cô Mai Quỳnh - Giáo viên môn toán của Hệ thống Giáo dục Học Mãi cho biết, kiến thức trọng tâm trong đề thi thuộc chương trình lớp năm gồm cấu tạo số tự nhiên, các phép tính liên quan đến phân số, số thập phân, các dạng toán về tỷ số phần trăm, diện tích hình tam giác, diện tích hình thang, chuyển động cùng chiều, ngược chiều, chuyển động trên dòng nước, bài toán về tổng - hiệu - tỷ.

Xây dựng kế hoạch ôn tập tại nhà

Bằng nhiều năm kinh nghiệm ôn thi vào lớp sáu các trường chất lượng cao, cô Nguyễn Thị Mai Hương - Giáo viên Tiếng Anh trường THCS & THPT Đoàn Thị Điểm chia sẻ thêm: "Đây là thời điểm quyết định của học sinh ôn thi vào lớp sáu. Quá trình ôn thi luôn đi từ việc phải nắm chắc kiến thức tổng thể, sau đó mới bắt đầu ôn tập sâu và các chuyên đề trọng tâm. Và giai đoạn nước rút quan trọng là luyện đề, rèn luyện tâm lý làm bài cũng như chiến thuật phân phối thời gian hợp lý.

Cô Nguyễn Thị Huệ, giáo viên môn Toán tại Hệ thống giáo dục Học Mãi với nhiều năm kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi và ôn thi vào các trường THCS chất lượng cao tại Hà Nội chia sẻ thêm về kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp năm: "Trước tiên cha mẹ và con cùng xây dựng một lộ trình ôn tập từ bây giờ đến lúc thi. Khối lượng kiến thức cả ba môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh là rất lớn nên học sinh cần tổng hợp lại các chương kiến thức cần ôn của mỗi môn và đi liền luôn là thời gian cần hoàn thành hết các kiến thức đó. Thông thường đến cuối tháng ba là các em phải hoàn thành phần ôn tập này".

Từ tháng tư, học sinh chuyển sang quá trình luyện đề đến sát thời điểm thi. Các em có thể duy trì thói quen hai ngày một đề gồm cả tự làm đề, chữa đề và xem lại các phần kiến thức đã làm sai. Việc đặt ra mục tiêu như vậy giúp các em bám sát kế hoạch và hoàn thành hết nội dung ôn tập.

Hình ảnh một bài giảng online giúp học sinh chủ động ôn tập tại nhà.

Quá trình ôn luyện của con không thể thiếu sự đồng hành của cha mẹ. Cha mẹ có vai trò định hướng và giúp con tìm kiếm phương pháp ôn tập hiệu quả. Trong bối cảnh học sinh phải nghỉ học dài ngày tránh dịch Covid-19, cha mẹ có thể tìm cho con các chương trình ôn thi trực tuyến tại nhà. Phương pháp này giúp con có thể an toàn học, không bị gián đoạn quá trình ôn tập mà vẫn đầy đủ kiến thức, bài giảng của thầy cô và rất nhiều tài liệu trọng tâm đáp ứng đầy đủ nhu cầu ôn luyện của học sinh.

Học trực tuyến đang là một xu hướng học tập hiện đại và phát triển trên toàn thế giới. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì đây là lựa chọn được các nhà trường khuyến khích học sinh và phụ huynh áp dụng.

