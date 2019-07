Thứ năm, 25/7/2019, 08:51 (GMT+7)

Cách nói 'oẳn tù tì' trong tiếng Anh

"Oẳn tù tí" xuất phát từ "one, two, three" trong tiếng Anh, nhưng người Mỹ không dùng những từ này mà nói "rock, paper, scissors, shoot".

Cách nói 'oẳn tù tì' trong tiếng Anh Quang Nguyen