Các trường hợp được bảo lưu điểm để xét tốt nghiệp năm 2018

Ngày 16/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn thực hiện quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018. Hướng dẫn này có phần quy định rõ về cách thức đăng ký và xác nhận điểm bảo lưu để xét công nhận tốt nghiệp đối với những thí sinh dự thi, nhưng chưa tốt nghiệp THPT năm 2017 và không bị kỷ luật hủy kết quả thi.

Thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Ảnh: Giang Chinh

Thí sinh được bảo lưu điểm thi của bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và bảo lưu điểm thi của từng môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018 nếu bài thi, môn thi đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

Đặc biệt lưu ý, thí sinh chỉ được bảo lưu điểm bài thi tổ hợp nếu điểm toàn bài đạt từ 5 trở lên và điểm các môn thi thành phần trong từng bài thi đều lớn hơn 1. Khi đăng ký bảo lưu điểm bài thi tổ hợp nào, thí sinh phải ghi đủ điểm của tất cả môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó trong Phiếu đăng ký dự thi.

Điểm bảo lưu do Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương nơi thí sinh đã dự thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 xác nhận.

Điều kiện để thí sinh tự do được dự kỳ thi THPT năm 2018

Thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT được chọn địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại một trong các điểm đăng ký dự thi cho thí sinh tự do do các Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Đối tượng dự thi này có học bạ theo chương trình nào phải đăng ký dự thi theo quy định của chương trình đó.

Thí sinh tự do bị mất bản chính học bạ THPT có nguyện vọng được dự thi năm 2018 phải có xác nhận lại bản sao học bạ được cấp, trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12, hoặc căn cứ vào hồ sơ dự thi của các kỳ thi trước.

Riêng đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp không có học bạ THPT hoặc học bạ giáo dục thường xuyên cấp THPT đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.