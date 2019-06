Các địa phương hoàn tất công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia

Để phục vụ 74.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia (cao nhất cả nước), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã bố trí hơn 3.110 phòng thi đặt tại 125 điểm. Gần 9.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động, trong đó gần 7.800 người coi thi, số còn lại làm công tác an ninh, trật tự viên phục vụ tại các điểm thi.

Ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội), thông tin Hà Nội đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi THPT quốc gia tại 125 điểm thi. Ngoài những điểm mới liên quan đến kỹ thuật, năm nay Sở bố trí thêm một nhân viên an ninh giám sát camera, trực 24/24h, đảm bảo hệ thống hoạt động suôn sẻ.

Về cơ sở vật chất phục vụ chấm thi trắc nghiệm, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho hay đã triển khai ngay từ khi tổ chức thi lớp 10 THPT công lập. Toàn bộ cơ sở vật chất này đã được chạy thử ngiệm và điều chỉnh đảm bảo cho kỳ thi THPT quốc gia.

Ban chỉ đạo thi của thành phố đã họp hai lần và quyết định thành lập 13 đoàn kiểm tra, trong đó trưởng đoàn là lãnh đạo các đại học, kiểm tra trực tiếp các ban chỉ đạo cấp huyện và điểm thi tại quận huyện. Sở cũng bố trí 125 tổ thanh tra cắm chốt tại các điểm thi, được tập huấn trước ngày thi. Hiện nhân sự của 125 điểm thi đã được rà soát chi tiết, hoàn tất.

Nghệ An bố trí ăn ở tập trung cho hơn 300 cán bộ chấm thi

Nghệ An năm nay có hơn 32.400 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh bố trí 61 điểm thi tại 21 huyện, thị xã và thành phố với hơn 1.360 phòng thi; 60 phòng chờ cho thí sinh chỉ thi 1-2 môn đầu hoặc 1-2 môn cuối. Sở điều động 2.840 cán bộ coi thi; 724 công an, bảo vệ; hơn 60 cán bộ y tế và 370 nhân viên phục vụ thi.

Trước thi, 6 đoàn kiểm tra của Sở sẽ tới 21 huyện, thành, thị để làm việc với ban chỉ đạo thi nhằm kiểm tra an ninh, rà soát cơ sở vật chất. Mọi công tác chuẩn bị tới nay đã cơ bản hoàn tất.

Học sinh Nghệ An ôn tập trước ngày thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: Nguyễn Hải.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, để tránh xảy ra tiêu cực, Sở và công an các huyện, thành, thị đã phối hợp với nhau ở các khâu trước, trong và sau thi. Điểm nổi bật năm nay là Nghệ An bố trí ăn ở tập trung hơn 300 cán bộ tham gia chấm thi môn tự luận và các môn trắc nghiệm tại một khách sạn bí mật.

"Những cán bộ này bị cách ly, không được dùng thiết bị nghe nhìn trong thời gian làm nhiệm vụ. Vòng ngoài có công an bảo vệ, khi có việc gấp cần liên lạc với người nhà thì một công an sẽ mở loa ngoài điện thoại cho cán bộ nói chuyện trước sự giám sát của công an. Thời gian chấm thi dự kiến trong một tuần", ông Hoàn nói.

Nghệ An cũng đầu tư hơn một tỷ đồng lắp đặt camera an ninh tại phòng lưu trữ đề thi và bài thi tại 61 điểm thi. Đến nay việc lắp đặt đã hoàn tất. Tại một số điểm thi như trường THPT Kim Liên, THPT Thái Lão, phòng lưu trữ đề và bài thi được bố trí tại phòng của trưởng điểm. Phòng này có hai lớp khóa, bên trong có hai mắt camera; hai tủ đựng đề và bài; một giường ngủ; thiết bị chữa cháy. Hành lang trước cửa phòng này cũng có hai mắt camera.

"Khi đề thi được áp tải về tới phòng chứa đề thì một cán bộ công an và phó điểm trưởng điểm sẽ túc trực cả ngày lẫn đêm tại phòng này, song chìa khóa tủ thì điểm trưởng sẽ cầm", một cán bộ cho hay.

Chuẩn bị thi THPT tại Nghệ An Chánh văn Phòng Sở Giáo dục Nghệ An nói về công tác chuẩn bị thi. Video: Nguyễn Hải.

Là đơn vị tham gia bảo vệ kỳ thi, trung tá Phan Thanh Bình, Phó trưởng Công an huyện Hưng Nguyên cho hay, ngoài việc xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn giao thông, an toàn trong khâu vận chuyển đề và bài làm, an ninh tại các điểm, việc "chống gian lận trong thi cử được đề cao".

"Chúng tôi cử những cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao vào các vị trí như vận chuyển đề, bảo quản đề và bài thi. Công an tỉnh cũng hướng dẫn, phổ biến cho các hội đồng thi về cách nhận dạng, phát hiện thí sinh mang theo thiết bị công nghệ cao, phương thức sử dụng thiết bị này", ông Bình nói.

Quảng Nam chi 1,3 tỷ đồng giúp học sinh miền núi ôn thi

Từ đầu tháng 6 đến nay, tỉnh Quảng Nam chi 1,3 tỷ đồng giúp hơn 2.000 học sinh dân tộc thiểu số ở 14 trường, thuộc sáu huyện miền núi củng cố kiến thức, kỹ năng làm bài thi THPT quốc gia. Khoản tiền này hỗ trợ các em ăn ở tại trường nội trú.

"Đây là hoạt động thường niên được Quảng Nam thực hiện, đến nay việc ôn thi đã kết thúc, sẵn sàng cho kỳ thi ngày 25-27/6", ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, nói.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Quảng Nam có 16.420 thí sinh, trong đó 3.120 em thi tốt nghiệp, 12.920 em vừa thi tốt nghiệp, vừa xét tuyển đại học và 380 thí sinh tự do chỉ xét tuyển đại học.

Tỉnh Quảng Nam có nhiều huyện miền núi xa xôi nên trước kỳ thi, tỉnh đã yêu cầu UBND huyện hỗ trợ xe chuyên dùng vận chuyển đề và thu bài thi dưới sự giám sát của nhiều đơn vị. Cán bộ sao in đề đã được cách ly từ ngày 12/6 cho đến 27/6, khu vực này được bảo vệ nhiều vòng, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Ông Hà Thanh Quốc cho biết, đến nay mọi công việc triển khai đúng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. "Quảng Nam làm nghiêm túc, không để xảy ra sai sót", ông nói.