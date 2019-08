Các bước xin visa du học Australia

Để lấy được visa, du học sinh cần đáp ứng được yêu cầu nhập cảnh, tài chính, trình độ tiếng Anh, sức khỏe và lý lịch tư pháp.

Muốn học tập tại Australia, du học sinh phải có visa du học, cụ thể phải chứng minh với Bộ Nội vụ là đáp ứng đủ yêu cầu sau về visa:

- Yêu cầu Người nhập cảnh đúng mục đích (GTE).

- Yêu cầu tài chính.

- Yêu cầu trình độ tiếng Anh.

- Yêu cầu sức khỏe và lý lịch tư pháp.

Du học sinh cần hoàn thành một mẫu đơn xin visa du học Australia, trả lệ phí visa và có thể tham dự một cuộc phỏng vấn.

Yêu cầu nhập cảnh đúng mục đích (GTE) là gì?

Bắt đầu từ tháng 11/2011, yêu cầu người nhập cảnh đúng mục đích (GTE) được đưa ra nhằm chứng minh người xin visa có ý định thực sự ở lại Australia cho mục đích học tập, hoặc đi cùng với một sinh viên với vai trò là người phụ thuộc (ví dụ là vợ/chồng hoặc con) hoặc dưới vai trò giám hộ.

Những người ra quyết định tại Bộ Nội vụ sẽ xem xét các yếu tố sau để đánh giá bạn có đáp ứng đủ yêu cầu GTE hay không:

- Hoàn cảnh tại quê hương của bạn.

- Hoàn cảnh tiềm năng tại Australia.

- Giá trị của khóa học đối với tương lai của bạn.

- Lịch sử nhập cảnh của bạn.

Để xác định xem bạn có đáp ứng yêu cầu GTE hay không, bạn có thể sẽ được yêu cầu tham dự một cuộc phỏng vấn tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Australia gần nhất. Một số ứng viên sẽ chỉ cần điền vào mẫu đơn xin visa.

Hoàn thành mẫu đơn xin visa du học Australia

Visa du học Australia được gọi là Subclass 500 và du học sinh sẽ phải đăng ký trực tuyến. Trước khi nộp đơn xin visa, bạn phải có xác nhận ghi danh (Confirmation of Enrolment - COE) hoặc một lá thư xác nhận bạn đã được chấp nhận vào một khóa học được đăng ký bởi CRICOS (Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students - Tổ chức chính phủ Australia chuyên theo dõi các khóa học cho sinh viên nước ngoài).

Xác nhận ghi danh (COE) sẽ ở dạng mã trực tuyến và bạn phải nhập vào phần tương ứng trong đơn xin visa trực tuyến. Bạn cũng có thể thanh toán trước một phần tiền học phí.

Du học sinh có thể thay đổi khóa học sau đó tại Australia ở cùng cấp độ hoặc mức học cao hơn, nhưng phải xin visa mới nếu thay đổi khóa học sang cấp độ thấp hơn trong Khung bằng cấp Australia (Australian Qualification Framework - AQF), hoặc một khóa học không phải trong khung bằng cấp Australia (trừ khi thay đổi từ tiến sĩ thành thạc sĩ).

Xin visa ít nhất 6 tuần trước khi khóa học của bạn bắt đầu. Ảnh: Studyinternational

Yêu cầu đối với visa du học Australia

Khi hoàn thành mẫu đơn xin visa trực tuyến, bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng về những điều sau đây để đạt đủ yêu cầu xin visa du học:

- Yêu cầu tài chính: Bạn cần cung cấp bằng chứng có đủ khả năng tài chính để trang trải học phí, sinh hoạt phí cũng như chi phí đi lại. Từ tháng 2/2018, số tiền bạn cần để chứng minh cho chi phí sinh hoạt (tách biệt với học phí và chi phí đi lại) là khoảng 13.750 USD trong một năm. Nếu có người phụ thuộc (như vợ/chồng và con cái), bạn cần đưa ra bằng chứng có thể trang trải chi phí sinh hoạt cho họ, bao gồm cả học phí (trường hợp con bạn đến tuổi đi học). Ngoài ra, bạn có thể đưa ra bằng chứng rằng vợ/chồng hoặc bố mẹ sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho bạn và họ kiếm được ít nhất 40.660 USD một năm.

- Yêu cầu về trình độ tiếng Anh: Nếu bạn không đến từ một quốc gia nói tiếng Anh (và chưa hoàn thành ít nhất 5 năm học tại một quốc gia nói tiếng Anh) thì sẽ cần chứng minh có thể nói tiếng Anh ở mức độ yêu cầu. Các bài kiểm tra tiếng Anh đủ điều kiện bao gồm: IELTS, TOEFL iBT, Pearson Test of English (PTE) Academy và Cambridge Advanced English (CAE). Điểm số bạn cần sẽ phụ thuộc vào loại bằng cấp, khóa học bạn chọn tại Australia.

- Yêu cầu về sức khỏe: Một số sinh viên có thể được yêu cầu kiểm tra y tế hoặc X quang để xác minh có sức khỏe tốt (ví dụ những người có ý định học các ngành đào tạo bác sĩ, nha sĩ hoặc y tá). Nếu nhận được yêu cầu này, bạn sẽ phải tham dự một cuộc hẹn với bác sĩ đã được Bộ Di trú Australia chấp thuận.

Ngoài ra, trừ những người đến từ Bỉ hoặc Na Uy, tất cả sinh viên sẽ phải mua "Bảo hiểm Sức khỏe sinh viên nước ngoài". Bạn có thể mua bảo hiểm thông qua trường đại học hoặc trực tiếp từ một trong năm nhà cung cấp được phê duyệt: Quản lý y tế Australia, BUPA Australia, Medibank Private, Allianz Global Aid và nib OSHC. Chi phí bảo hiểm sẽ khác nhau, tùy thuộc vào nhà cung cấp và thời hạn bảo hiểm.

- Yêu cầu về lý lịch tư pháp: Visa du học Australia yêu cầu bạn có nhân phẩm tốt để đến Australia học tập. Điều này bao gồm kiểm tra hồ sơ tội phạm để đảm bảo bạn không có tiền án tiền sự.

Các giấy tờ cần nộp để xin visa du học Australia

Thông thường sinh viên sẽ phải nộp các giấy tờ sau để hoàn tất thủ tục xin visa du học:

- Mẫu đơn xin visa đã được điền đầy đủ.

- Lệ phí nộp đơn xin visa, khoảng 420 USD trong hầu hết trường hợp.

- Hộ chiếu được cấp trong thời gian sớm nhất.

- Bằng chứng về tài chính.

- Bằng chứng về bảo hiểm y tế.

- Kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh.

- Kết quả kiểm tra lý lịch tư pháp.

- Bốn bức ảnh cỡ 4x6 chụp trong thời gian gần nhất.

Sau khi tập hợp đủ giấy tờ cần thiết, bạn cần tạo tài khoản và nộp hồ sơ xin visa online trên hệ thống ImmiAccount. Hầu hết đơn xin visa sẽ mất 4 tuần để xử lý. Nếu bạn tham gia khóa học hơn 10 tháng và kết thúc vào cuối năm học Australia, thường là vào giữa tháng 12 thì visa của bạn sẽ có hiệu lực đến ngày 15/3 năm sau. Nếu khóa học của bạn hơn 10 tháng và kết thúc vào tháng 1 đến tháng 10 thì visa sẽ có hiệu lực trong hai tháng sau khi bạn hoàn thành khóa học.

Trong một số trường hợp, bạn có thể xin gia hạn visa vào cuối khóa học.

Bạn có thể nhập cảnh vào Australia bằng visa sinh viên tối đa 90 ngày trước khi khóa học bắt đầu. Trong 7 ngày đầu tiên sau khi đến, bạn phải thông báo cho cơ sở giáo dục địa chỉ cư trú của mình và thông báo cho họ trong 7 ngày nếu thay đổi địa chỉ.

Với visa sinh viên, bạn có thể tìm việc làm thêm với tổng 40 giờ/2 tuần trong học kỳ và không giới hạn giờ trong các kỳ nghỉ lễ. Nếu bạn đang học bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ thì sẽ không bị hạn chế công việc.

Trong thời gian sở hữu visa sinh viên, bạn cần thực hiện các nghĩa vụ sau: phải đăng ký khóa học CRICOS, tham gia các lớp học thường xuyên, đạt tiến độ khóa học thỏa đáng và duy trì bảo hiểm y tế OSHC. Ngoài ra, có một số điều kiện visa nhất định mà bạn và người phụ thuộc phải tuân thủ, nếu không sẽ bị hủy visa.

Thanh Hương (Theo Topuniversities)