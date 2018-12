Buộc thôi việc nữ hiệu trưởng trốn nợ tiền tỷ

Nữ hiệu trưởng mất liên lạc nhiều ngày cùng khoản nợ lớn

Ngày 22/5, ông Trần Văn Thuấn, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống cho biết, huyện đã quyết định buộc thôi việc bà Đỗ Thị Tình (46 tuổi), Hiệu trưởng trường Mầm non Tế Lợi.

Bà Tình bị kỷ luật do có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều đồng nghiệp và người dân trên địa bàn, gây hoang mang dư luận, vi phạm đạo đức nhà giáo. Ngoài ra, bà Tình còn tự ý nghỉ việc không có lý do từ 20 ngày trở lên trong một năm và vắng mặt trong ba lần triệu tập họp xét kỷ luật.

Bà Đỗ Thị Tình từng làm hiệu trưởng trường Tế Lợi. Ảnh: Lam Sơn.

Bà Đỗ Thị Tình mất liên lạc từ ngày 24/11/2017. Gia đình không biết bà đi đâu. Chủ tịch UBND xã Tế Lợi Đỗ Khắc Minh cho hay, trước khi rời khỏi địa phương, bà Tình nợ của người dân khoản tiền lên đến hàng tỷ đồng. Do không thấy bà Tình trả lãi và nợ gốc nên gần đây một số người đến nhà riêng, đến trường đòi nhưng không gặp được, liên lạc qua điện thoại cũng bất thành.

Theo chính quyền xã Tế Lợi, trước khi mất liên lạc, bà Tình còn ứng gần 120 triệu đồng của trường (là tiền đóng góp quỹ phụ huynh học sinh, tiền mua đồ chơi cho học sinh…), nói đi trả tiền mua bàn ghế cho trường, nhưng kiểm tra thì chưa thấy trả cho đơn vị cung ứng. Ngoài ra, bà Tình đã ứng 25 triệu đồng đi trả tiền mua thực phẩm, nhưng mới trả được 3 triệu đồng.

Thời gian qua, do có nhiều người lạ đến trường tìm bà Tình đòi nợ nên chính quyền xã Tế Lợi phải cắt cử công an xã túc trực trong giờ học để đảm bảo an ninh.

Chủ tịch huyện Nông Cống đã bổ nhiệm cô Nguyễn Thị Thành làm Hiệu trưởng Mầm non Tế Lợi để ổn định hoạt động dạy học của hơn 300 học sinh.