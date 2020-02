Thứ sáu, 28/2/2020, 10:17 (GMT+7)

Bốn cụm từ rút gọn giúp nói tiếng Anh lưu loát

Theo cô giáo Moon Nguyen, bạn sẽ nói tiếng Anh nhanh, tự nhiên hơn khi rút gọn 'used to' thành 'useta' hay 'have to' thành 'hafta'.

