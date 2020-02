Bí mật nuôi con hạnh phúc của ông bố Hà Lan

Dành một ngày nghỉ trong tuần để chăm sóc con và thay vợ làm việc nhà là cách ông bố Hà Lan nuôi dạy những đứa trẻ hạnh phúc.

Hà Lan được đánh giá là một trong những quốc gia đáng sống nhất thế giới. Theo công bố của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), trẻ em Hà Lan có chỉ số hạnh phúc vượt xa trẻ các nước, từng nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng.

Có nhiều lý do dẫn tới sự thành công trong việc nuôi dưỡng những đứa trẻ hạnh phúc tại quốc gia này, một trong số đó đến từ vai trò của người làm cha.

Trong cuốn sách The Happiest Kids in the World: How Dutch Parents Help Their Kids (and Themselves) by Doing Less (Những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới), nhà văn Rina Mae Acosta (sống tại Hà Lan) cho biết những ông bố Hà Lan tin rằng vợ chồng bình đẳng trong nuôi dạy con và làm công việc gia đình.

Trên đường phố Hà Lan, không khó để bắt gặp hình ảnh những ông bố đẩy xe đẩy hoặc thay đồ cho con. Khi một đứa trẻ bị ốm, bố và mẹ sẽ luân phiên xin nghỉ để ở nhà chăm con.

Nhiều năm trước, chính phủ Hà Lan quyết định giảm giờ làm việc trung bình một tuần của người dân từ 40 xuống 36 giờ. Những người phải làm việc 40 giờ một tuần (từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều) được chính phủ đền bù bằng việc nghỉ thêm nửa ngày một tuần hoặc nghỉ một ngày trong hai tuần liên tiếp.

Thời gian nghỉ này được các ông bố Hà Lan gọi là "papadag" (hay Daddy Day, Ngày của cha). Theo đó, "papadag" là một ngày thường trong tuần nhưng đàn ông sẽ nghỉ làm ở nhà chăm sóc con và thay vợ làm công việc gia đình.

Nhà văn Rina hiện sống cùng chồng và các con tại Hà Lan. Ảnh: Rina Mae Acosta.

Những năm gần đây, vai trò của người cha đối với sự phát triển của trẻ em ngày càng được nhiều nhà nghiên cứu công nhận. Việc các thành viên trong gia đình dành nhiều thời gian cho nhau sẽ khiến trẻ nhận được nhiều tình yêu thương, sự quan tâm, nuôi dưỡng tâm hồn lạc quan, hạnh phúc.

Khi ngày càng nhiều người Hà Lan nhận ra giá trị của việc dành thời gian cho co, "papadag" trở thành hoạt động phổ biến của người dân nơi đây, thường được thực hiện vào thứ tư.

Năm 2016, gần 50% ông bố trẻ người Hà Lan nghỉ ở nhà ít nhất một lần một tuần. Tỷ lệ này tiếp tục có xu hướng tăng trong những năm gần đây.

Rina kể chồng cô, Bram, sử dụng trọn vẹn ngày của cha bên con cái. Anh thường đưa bọn trẻ đi mua sắm nhu yếu phẩm cho một tuần, chơi đùa cùng con, thay vợ dọn dẹp nhà cửa. Sau khi hoàn thành việc nhà, Bram sẽ cùng con đến sở thú hoặc hồ bơi. Nhờ sự sẻ chia của chồng, Rina có thể tận dụng ngày của cha để hoàn thành công việc hoặc dành thời gian cho bản thân.

Mathijs, bạn của Rina và là một người cha, quyết định làm việc bốn ngày một tuần để dành một ngày bên con gái. "Tôi trân trọng những khoảnh khắc ở bên con mình. Khi cháu ngủ hoặc chơi với bạn, tôi có thể làm việc nhà hoặc kiểm tra email", Mathijs nói.

Chuyển từ Đức đến Hà Lan, Olga Mecking, nhà văn tự do, bày tỏ sự bất ngờ khi chứng kiến phụ huynh ở trong sân chơi trẻ em tại Hà Lan đều là nam giới. Các ông bố không chỉ đứng ngoài sân quan sát mà còn tham gia chơi đuổi bắt hoặc xây lâu đài cát cùng con.

Olga đã được quan sát một ngày của cha điển hình tại Hà Lan. Những ông bố Hà Lan có mặt ở khắp nơi: đưa con đến trường, chơi cùng con trong khu vui chơi bằng phong thái tự nhiên. Đàn ông Hà Lan không lo sợ bị đánh giá ẻo lả vì đối với họ, chăm sóc con không phải là yêu cầu mà là thiên chức của người làm cha.

Olga cho rằng nhờ những hoạt động như ngày của cha, trẻ em Hà Lan có cơ hội thân thiết với cha nhiều hơn trẻ em các quốc gia khác. Từ đó, góp phần bồi đắp tình yêu thương và nhận thức về quyền bình đẳng trong suy nghĩ các em.

Tú Anh (Theo CNBC, The Good Men Project)