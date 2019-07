Bé gái 5 tuổi cứu mẹ thoát khỏi ngộ độc khí CO

Thấy mẹ bị ngất, Lily ở Australia đã dìu mẹ chạy ra khỏi nhà và cầu cứu sự giúp đỡ của hàng xóm.

Ngày 29/6, khi Lily Taion (5 tuổi) cùng mẹ Sacha Whitehead đang chơi trong nhà tại vùng ngoại ô Frenchs Forest, phía bắc Sydney, Australia, thì cả hai cảm thấy váng đầu, khó thở.

Nhận thấy có thể là do ngộ độc khí CO, Whitehead vội tìm cách tắt máy sưởi nhưng bị ngất và không kịp thông báo cho con gái. Nghe thấy tiếng mẹ ngã xuống sàn, Lily vội chạy đến kiểm tra nhưng không thấy mẹ tỉnh lại.

Cô bé vội vàng dìu mẹ ra khỏi nhà, đặt nằm ngoài sân rồi chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu sự giúp đỡ.

Lily Taion và mẹ Sacha Whitehead may mắn thoát khỏi vụ rò rỉ khí CO. Ảnh: WhatsNew2day.

Nhân viên cứu hộ đã tới kiểm tra cho Whitehead, xác định nhiễm độc khí CO do rò rỉ từ hệ thống máy sưởi cũ. Whitehead được đưa đến bệnh viện địa phương kiểm tra. Sau ba ngày hôn mê, cô đã tỉnh lại vào ngày 1/7.

Theo các bác sĩ, nếu Lily không nhanh trí đưa mẹ ra khỏi nhà, Whitehead có thể đã không qua khỏi. Cô bé đã nhận được bằng khen và lời chúc mừng từ Cục phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ địa phương.

Cùng thời điểm xảy ra sự việc, tại thành phố Hurstville, miền nam Sydney, một cặp vợ chồng qua đời vì ngộ độc khí CO. Cục phòng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bang New South Wales (Australia) cảnh báo máy sưởi cũ hoặc rẻ tiền có thể dẫn đến rò rỉ khí CO gây chết người.

Tú Anh (Theo WhatsNew2day)