Bài toán lớp 6 từng làm khó nhiều học sinh giỏi

Bài toán tập huấn cơ bản từng khiến nhiều học sinh giành huy chương các kỳ thi APMOPS, IMSO không làm được.

Topic 48. INDIRECT SUMMATION

Problem: We use 8 digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 to form all 5-digit natural numbers consisting of distinct digits. Find the sum of all numbers that can be formed.

Dịch đề: Từ 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lập tất cả các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau. Hãy tính tổng tất cả các số tự nhiên được tạo thành.

Olympic Toán châu Á Thái Bình Dương (APMOPS); Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO); Olympic Toán học trẻ quốc tế (XIMC trong đó X là tên chữ cái đầu của nước tổ chức kỳ thi) là những cuộc thi uy tín, dành cho học sinh lứa tuổi 11-12. Hà Nội đăng cai tổ chức cuộc thi IMSO lần thứ 16, thời gian dự kiến từ ngày 26/11 đến hết 1/12.

Minh Phương