Bài toán diện tích tại kỳ thi APMOPS 2019

Bạn rất dễ giải bài toán diện tích trong kỳ thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương (APMOPS) 2019 nếu dùng định lý Talet trong chương trình Toán lớp 8.

Nhưng APMOPS dành cho học sinh khối lớp 6. Vì thế bạn hãy chứng minh định lý Talet bằng kiến thức toán lớp 5 để áp dụng giải bài toán này.

Topic 57. THALES’S THEOREM

Problem: In rectangle ABCD, E is a point on side AB. Diagonal BD of rectangle ABCD intersects segment EC at point O. Given that the area of triangle EOB and BOC are 16 and 20 respectively, find the area of quadrilateral AEOD.

Dịch đề: Cho hình chữ nhật ABCD, E là một điểm nằm trên cạnh dài AB. Nối EC cắt đường chéo BD của hình chữ nhật tại O. Biết diện tích tam giác EOB và tam giác BOC lần lượt là 16 và 20, tính diện tích tứ giác AEOD.

Minh Phương