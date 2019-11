Bài toán chuyển động lớp 6 của Hungary

Toán chuyển động trên thang cuốn rất ít thấy trong sách tiểu học, THCS và đề thi học sinh giỏi toán ở Việt Nam, nhưng ở Hungary thì không hiếm.

Bài toán dưới đây được trích từ một kỳ thi lớp 6 của Hungary.

Topic 60. ELEVATOR MOTION PROBLEMS

Problem: Timea, who is always in a hurry, went up the escalator by making one step every second. This way it took her 20 steps to get upstairs. The next day she made 2 steps every second on her way up, and this time it took her 32 steps to get upstairs. How many steps would it take her to go upstairs if the escalator did not work?

Dịch đề: Timea, một người luôn luôn vội vã, đi lên thang cuốn bằng cách bước 1 bậc thang mỗi giây. Như vậy để lên đến tầng trên, cô ấy cần bước 20 bậc thang. Ngày hôm sau, cô ấy lại đi thang cuốn nhưng bằng cách bước 2 bậc thang mỗi giây. Lần này Timea phải bước 32 bậc mới lên đến tầng trên. Hỏi nếu thang cuốn không chạy thì cô ấy cần đi bao nhiêu bậc để lên tầng trên?

Minh Phương