Ba trường công an xét tuyển bổ sung

Ngày 24/8, Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo tuyển bổ sung hệ đại học chính quy năm 2019 với chỉ tiêu và điều kiện nhận hồ sơ như sau:

Trường tuyển thí sinh thuộc danh sách đủ điều kiện xét tuyển đại học công an nhân dân của miền Bắc, chưa xác nhận nhập học vào trường ngoài ngành. Việc xét tuyển bổ sung chỉ áp dụng với nam, khu vực phía bắc (công an các đơn vị, địa phương từ Quảng Bình trở ra).

Mức điểm nhận hồ sơ đối với ngành Nghiệp vụ cảnh sát bằng điểm chuẩn công bố hôm 8/8; gửi đào tạo ngành Y cao hơn 1,08 điểm.

Thời gian nhận hồ sơ từ 14h ngày 24/8 đến 14h ngày 3/9.

Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển bổ sung 16 chỉ tiêu, trong đó tổ hợp B00 (đối với nam) gửi đào tạo ngành Y là 11; ngành Nghiệp vụ an ninh phía Bắc (đối với nam) ở tổ hợp D01 là 3, A01 là 1; ngành Nghiệp vụ an ninh phía Nam (đối với nam) tổ hợp A01 là 1 chỉ tiêu.

Đối với gửi đào tạo ngành Y (tổ hợp B00), đối tượng và điểm nhận hồ sơ giống Học viện Cảnh sát nhân dân. Theo đó, thí sinh cần đạt tổng điểm xét tuyển từ 21 trở lên; hoặc có điểm tổng kết trung bình chung kết quả học tập lớp 12 đạt loại giỏi, điểm trung bình chung tổng kết ba môn Toán, Hoá, Sinh trong ba năm lớp 10, 11 và 12 theo công thức [(Toán 10 + Hoá 10 + Sinh 10 x 2 + Toán 11 + Hoá 11 + Sinh 11 x 2 + Toán 12 + Hoá 12 + Sinh 12 x 2)/12] đạt từ 8 điểm trở lên.

Với các tổ hợp còn lại, thí sinh phải đạt điểm xét tuyển cao hơn điểm trúng tuyển đã được trường công bố. Trong đó, tổ hợp A01 và D01 nam ngành Nghiệp vụ an ninh phía Bắc lần lượt là 25 và 22,35; A01 với nam ngành Nghiệp vụ an ninh phía Nam là 21,42.

Tương tự Học viện Cảnh sát nhân dân, thí sinh xét tuyển vào Học viện An ninh nhân dân phải thuộc danh sách đủ điều kiện xét tuyển đại học công an nhân dân và chưa xác nhận nhập học vào các trường ngoài ngành. Thời gian nhận hồ sơ đến 14h ngày 3/9.

Đại học Phòng cháy chữa cháy xét tuyển bổ sung hệ ngoài ngành công an. Đối tượng là thí sinh thi THPT quốc gia, tổ hợp xét tuyển là A00 (Toán, Lý, Hoá) với tổng điểm tối thiểu bằng 14 và không có điểm liệt. Hạn cuối nhận hồ sơ là 17h ngày 30/8.

Học viên Cảnh sát nhân dân tổng duyệt cho lễ đón nhận danh hiệu anh hùng tháng 5/2018. Ảnh: Gia Chính

Việc trường công an phải tuyển bổ sung nhiều chỉ tiêu là hiện tượng hiếm gặp. Do ngành công an miễn phí đào tạo, tuyển sinh cũng là tuyển dụng (bố trí việc làm khi ra trường), tỷ lệ chọi vào các trường luôn cao, điểm chuẩn thuộc top đầu. Năm ngoái, duy nhất Học viện An ninh nhân dân tuyển bổ sung, chỉ 3 chỉ tiêu.

Quy mô tuyển sinh năm 2019 của khối trường công an duy trì thấp. Từ năm 2018, Đại học Kỹ thuật Hậu cần công an nhân dân và Học viện Chính trị công an nhân dân tạm dừng tuyển sinh bậc đại học. Năm nay, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân dừng tuyển sinh. Riêng số chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học năm nay bằng với năm ngoái - 1.500.

Phương thức tuyển sinh năm nay thay đổi theo hướng xét tuyển kết hợp giữa kết quả thi THPT quốc gia (chiếm 75% điểm xét tuyển) và kết quả học bạ THPT (chiếm 25% điểm xét tuyển). Những mùa tuyển sinh năm trước, khối trường này chỉ xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia.