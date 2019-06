Ba điểm thi tại TP HCM thiếu mã đề, thí sinh làm bài muộn

Chiều 26/6, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết trong buổi thi sáng nay, ba điểm thi trục trặc về mã đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên là THCS Colette, THPT Trần Khai Nguyên và THPT Tân Bình.

Tại điểm thi THCS Colette (quận 3), 16 thí sinh bị thiếu 5 mã đề môn Sinh, thời gian thi của môn này chậm 10 phút.

Ở điểm thi THPT Trần Khai Nguyên (quận 5), ở môn thi Hóa, 8 thí sinh thiếu đề thuộc 5 mã đề khác nhau nên phải lấy đề dự phòng để photo. Thời gian làm bài bị ảnh hưởng khoảng 5 phút.

Môn Sinh học có 20 thí sinh bị thiếu đề, tập trung ở các mã đề từ 16 đến 24 nên phải photocopy với thời gian khá lâu. Đến 10h05, thí sinh mới bắt đầu làm bài thi, trễ so với thời gian quy định 30 phút.

Trưởng điểm thi ở hai điểm thi này đã báo cáo nhanh với Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, tổ chức photocopy đề bổ sung, đồng thời cho thí sinh làm thêm thời gian theo quy định.

"Riêng ở điểm thi THPT Tân Bình, 11 thí sinh thiếu đề, nhưng đề bị thiếu phân bố đều ở các mã nên chỉ cần phát đề dự phòng cho thí sinh. Điểm thi này không bị trễ giờ, các em bắt đầu làm bài đúng thời gian quy định", ông Hiếu nói.

Điểm thi trường THCS Colette. Ảnh: Nguyễn Minh.

Ông Hiếu thừa nhận do sơ xuất trong khâu in sao đề, xảy ra ở các phòng thi không đủ 24 thí sinh, phòng có thí sinh tự do. Với mỗi môn trắc nghiệm trong bài thi hợp, mỗi điểm thi có hai bì dự phòng, mỗi bì có 24 đề khác nhau.

Mỗi phòng thi không có 2 mã đề giống nhau, mã đề in theo số lượng thí sinh nên xảy ra sự cố là thiếu mã đề chứ không phải thiếu đề hay trùng đề. Nhóm mã đề từ 16 đến 24 thiếu nhiều nên đề dự phòng không đủ phát cho thí sinh.

"Các điểm thi phải photocopy đề thi, mà máy móc ở điểm thi chậm nên tạo ra sự chậm trễ về thời gian làm bài của thí sinh. Tuy nhiên, từ lúc thí sinh nhận đề đến giờ kết thúc vẫn đảm bảo đủ thời gian", ông Hiếu nói.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đã báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời nhận trách nhiệm với thí sinh vì đã làm ảnh hưởng đến thời gian làm bài. Sau sự cố, bộ phận in sao đề thi đã kiểm tra lại toàn bộ đề thi, đảm bảo không lặp lại với bài thi tổ hợp Khoa học xã hội sáng mai.

TP HCM sáng nay có 42.750 thí sinh thi môn Vật lý, vắng 265 em; môn Hóa có 43.195 em, vắng 253; Sinh học có 42.629 em, vắng 167. Buổi chiều, hơn 63.660 thí sinh tham gia thi môn Ngoại ngữ, vắng 374 em.

Sáng 26/6, hơn 333.000 thí sinh thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên (gồm 3 môn thành phần là Lý, Hóa, Sinh). Môn Lý thí sinh bắt đầu làm bài lúc 7h35, môn Hóa lúc 8h35 và môn Sinh 9h35. Mỗi thí sinh nhận một mã đề cho tất cả môn thi thành phần của bài tổ hợp. Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội là hai bài thi tổ hợp trong kỳ thi THPT quốc gia. Để xét tốt nghiệp, ngoài Toán, Văn, Ngoại ngữ, thí sinh phải lựa chọn một trong hai bài tổ hợp này; hoặc có thể thi cả hai, bài nào cao điểm hơn sẽ được lựa chọn. Thí sinh tự do (đã tốt nghiệp, thi chỉ để xét tuyển đại học) chỉ phải thi một vài môn thành phần trong bài thi tổ hợp.

Mạnh Tùng - Như Quỳnh