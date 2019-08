Ba cách nâng cao khả năng nói tiếng Anh

Không có điều kiện giao tiếp trong môi trường quốc tế, bạn vẫn có thể luyện nói thông qua việc nghe nhiều, nói nhiều.

Nếu bạn sống ở nước ngoài, làm việc trong công ty quốc tế, luyện nói qua giao tiếp luôn là phương pháp hiệu quả nhất. Nhưng với phần lớn người học, điều này xa xỉ. Vậy, bạn có thể luyện nói khi đang ở Việt Nam không? Câu trả lời là "có".

Nếu muốn nói tốt, hãy nghe nhiều. Một điều hiển nhiên là trước khi nói được, bạn cần nghe được. Nghe càng giỏi, khả năng nói của bạn càng có xu hướng tốt hơn. Có ba lợi ích của việc luyện nghe.

Thứ nhất, khi nghe bạn sẽ học được nhiều từ vựng và cấu trúc câu mới. Ví dụ, khi học qua sách vở, bạn sẽ biết một món ăn ngon là delicious, nhưng khi xem phim, bạn biết rằng món ăn ngon người ta có thể nói là yummy hoặc yum. Như vậy, bạn sẽ biết rất nhiều cách diễn đạt tự nhiên trong cuộc sống.

Thứ hai, nghe tiếng Anh sẽ giúp bạn nâng cao khả năng phát âm. Ví dụ, trong câu I have got to go, người bản xứ không nói rõ từng từ. Thay vì thế, họ nói: I’ve gotta go. Do đó, bạn biết được khi nói tự nhiên, người ta sẽ rút gọn I have thành I’ve, nối âm và giảm âm got to thành gotta. Hơn thế, bạn sẽ nghe được cách phát âm của từng từ, biết được nói thế nào là đúng.

Thứ ba, nghe nhiều sẽ giúp bạn phản xạ và biết cách trả lời sao cho đúng. Ví dụ, khi học tiếng Anh ở trường, các bạn biết cách trả lời câu hỏi: Hi, how are you? Nhưng trên thực tế, người ta có thể nói Hey, what’s up? hoặc How’s it going. Nếu nghe nhiều, bạn sẽ biết cách trả lời What’s up? như thế nào, có phải là: I’m fine, thank you, and you? như được dạy ở nhà trường hay không.

Đó là những lợi ích to lớn mà nghe tiếng Anh nhiều sẽ mang lại cho bạn.

Ảnh: Hipwee

Bên cạnh nghe nhiều, hãy nói thật nhiều. Nhưng điều này không đơn giản khi bạn sống ở Việt Nam. Một phương pháp bạn có thể áp dụng là nói về nội dung mà mình vừa nghe. Ví dụ, sau khi nghe một bài phát biểu về kinh doanh bằng tiếng Anh, bạn có thể tóm tắt lại bài nói ấy bằng ngôn ngữ của mình.

Ngoài ra, sau khi nghe hoặc đọc xong một bài về tiếng Anh, trước khi nói lại, bạn có thể ghi lại một số cấu trúc hoặc từ vựng thú vị. Sau đó, bạn cố gắng áp dụng từ vựng mình vừa học được vào bài nói của mình. Đây là cách rất hay để biến từ vựng của người nói hoặc người viết thành từ vựng của mình.

Khi nói lại, bạn nhớ ghi âm để sau đó nghe lại nội dung mình đã nói. Phần lớn người học sẽ cảm thấy không thích nghe lại phần mình vừa ghi âm, nhưng việc này sẽ giúp bạn biết được chỗ nào mình nói chưa rõ, hoặc phát âm chưa chuẩn, hoặc chưa lưu loát để cải thiện. Với mỗi bài nghe, bạn có thể ghi âm 6-10 lần.

Khi nghe và nói lại như vậy, mặc dù hiệu quả không cao bằng giao tiếp thực tế, nhưng về lâu dài sẽ giúp bạn nói tự tin hơn.

Một phương pháp khác giúp nâng cao khả năng nói tiếng Anh là giao tiếp với người Việt Nam. Nhiều người cho rằng nói tiếng Anh phải nói với người bản xứ mới tiến bộ nhanh. Tuy nhiên, việc thực hành với người Việt cũng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều.

Bạn có thể tham gia câu lạc bộ tiếng Anh hoặc nếu có điều kiện, nói chuyện với người trong gia đình bằng tiếng Anh. Một trong những cách là bạn có thể tạo ra "giờ nói tiếng Anh" trong nhà. Lưu ý là không cần phải nói chuyện với người rất giỏi tiếng Anh.

Ví dụ, trong một bữa ăn, khi mọi người phải nói tiếng Anh với nhau, bạn sẽ phải nghĩ: cái đũa là gì nhỉ, xới cho mẹ bát cơm nói thế nào. Trường hợp không biết, bạn có thể Google và học được từ mới và cách diễn đạt trong cuộc sống.

Tóm lại, để tự luyện nói tiếng Anh, các bạn nên luyện nghe thật nhiều, tự luyện nói, nói tiếng Anh với người Việt Nam trong bối cảnh cuộc sống hàng ngày.

Moon Nguyen

Giáo viên tiếng Anh