'Awesome' và chuyện học tiếng Anh những ngày đầu đến Mỹ

Awesome được sử dụng rất thường xuyên ở Mỹ nhằm miêu tả sự ngạc nhiên, thú vị, mang tính tích cực. Ví dụ:

"I got the scholarship to study in the U.S." "Awesome! Congratulation".

"How do you feel about the match?" "That's awesome!".

Hồi mới sang Mỹ, tôi có một kỷ niệm buồn cười và xấu hổ với từ này. Ở Việt Nam, từ "awful" (đáng sợ, khủng khiếp, mang tính tiêu cực) được sử dụng rất nhiều, đặc biệt trong các bài kiểm tra giấy như thi đại học nên nó ngấm vào đầu tôi rất sâu nặng. Sang Mỹ, tôi thấy sinh viên quốc tế và bản xứ dùng từ “awesome” rất nhiều nên cũng muốn sử dụng. Nhưng tôi luôn có xu hướng nhầm giữa awesome và awful, mà thậm chí không ý thức được, cho tới một lần...

Sukh là cô bạn người Ấn Độ, học cùng chương trình MBA với tôi ở trường. Chúng tôi học cùng lớp, đến Mỹ cùng thời gian, cùng dân châu Á, ở cùng khu ký túc xá, nên chơi tương đối thân. Một lần, Sukh mời tôi và một bạn đến ăn món ăn và uống trà Ấn Độ. Món ăn khá ngon và trà thì phải nói là trên cả tuyệt vời.

Cô bạn tôi hỏi: "How do you like it?".

"It's awful”, tôi trả lời (ý tôi muốn nói awesome).

Mặt cô bạn nhăn một chút, tôi "bồi" thêm "it tastes really good, wonderful, I really like it". Mặt cô bạn giãn ra...

Người bạn đi cùng tôi hỏi "do you mean awesome?", mặt tôi đỏ bừng, nhận ra mình nhầm, đính chính rối rít "Yes, I mean awesome. Did I say awful? Sorry about that". Sukh cười, "that's fine, never mind". Từ đó không bao giờ tôi nhầm 2 từ này nữa.

Bài học rút ra:

1. Bạn không học được tiếng Anh nếu không dùng nó!

2. Đôi khi nhầm lẫn sẽ làm bạn xấu hổ, nhưng nhầm lẫn là cách duy nhất để bạn học một ngôn ngữ mới.

Chúc các bạn có một ngày làm việc thật awful (ý mình là awesome!).

Nguyễn Xuân Quang