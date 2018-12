8 trường đại học danh tiếng tại New Zealand

Chất lượng giáo dục tại New Zealand đã và đang khẳng định vị trí của mình, là điểm đến thu hút du học sinh quốc tế với chương trình đào tạo tiêu chuẩn toàn cầu, bằng cấp được quốc tế công nhận, môi trường sống thân thiện và an toàn với thiên nhiên, cảnh sắc tươi đẹp.

Sinh viên du học tại New Zealand có nhiều cơ hội việc làm với mức lương cao.

University of Canterbury (UC)

UC là trường top đầu của New Zealand, được các học giả của Oxford và Cambridge thành lập từ năm 1873 và vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ gắn bó với hai trường này đến ngày nay. Thế mạnh của Đại học Canterbury là nghiên cứu. Hơn 18.000 sinh viên của trường được những bậc thầy dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu trực tiếp giảng dạy. Sinh viên và giảng viên của trường được tiếp cận với mạng lưới phòng nghiên cứu ở tất cả trường đại học tại New Zealand, bao gồm một trong những đài quan sát thiên văn hàng đầu Nam bán cầu, được điều hành bởi khoa vật lý và thiên văn của trường.

The University of Auckland

Auckland là một trong những trường đại học lớn nhất New Zealand, mái nhà của 40.000 sinh viên, trong đó có gần 5.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 90 quốc gia. Trường liên tục có mặt trong những bảng xếp hạng như QS World Rankings, Times Higher Education World Rankings. Trường có nhiều mối liên kết quốc tế và là thành viên của Universitas 21, nhóm các trường đại học dẫn đầu về nghiên cứu trên toàn cầu. Mới đây, Đại học Auckland được xếp hạng là trường đại học sáng tạo nhất ở New Zealand và Australia trong danh sách top 75 trường đại học sáng tạo nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Reuters.

Massey University

Đại học Massey là trường đa chi nhánhtại New Zealand với 35.000 sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Trường nổi tiếng bởi sự phát triển năng động, những nghiên cứu nhằm đưa ra định hướng đúng đắn cho sinh viên cùng nhiều phương pháp giảng dạy tại chỗ và từ xa đa dạng. Trường được chia làm ba chi nhánh chính tại 3 thành phố cho từng chuyên ngành riêng biệt.

Otago University

Đại học Otago là ngôi trường đại học lâu đời tại New Zealand. Trường có kiến trúc cổ kính, nằm bên bờ sông thanh bình, nổi bật với kiến trúc đậm phong cách tân Gothic thế kỷ 19. Song hành cùng 145 năm tuổi đời của trường là bề dày trong chất lượng giảng dạy và nghiên cứu. Đại học Otago nổi danh nhờ việc là "cái nôi" sản sinh ra nhiều nhà khoa học, giáo sư, bộ trưởng và tỷ phú hàng đầu của đất nước.

Lincoln University

Tọa lạc tại thành phố Christchurch phía đảo Nam, Đại học Lincoln có tuổi đời lớn thứ ba trong số các trường đại học ở New Zealand. Từ một trường chuyên về các ngành nông nghiệp và sinh học nông nghiệp ban đầu, ngày nay, Đại học Lincoln đã mở rộng và trở thành trường đi đầu về công tác nghiên cứu. Trường có thế mạnh trong các ngành nông nghiệp và kinh doanh nông nghiệp, thương mại, quản lý môi trường và quy hoạch, kiến trúc cảnh quan, công nghệ thông tin, du lịch...

Auckland University of Technology (AUT)

AUT là trường đại học lớn thứ hai tại New Zealand, nổi tiếng với sự tân tiến và nhanh chóng cập nhật những xu hướng mới của thế giới. Trường có mối quan hệ tốt với các công ty lớn trên toàn cầu, vì thế, chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của nhiều ngành nghề. Tỷ lệ sinh viên có được việc làm sau tốt nghiệp của AUT lên đến 95%. Đặc biệt, trường có 39 Ủy ban tư vấn công nghiệp, hoạt động để đảm bảo sự liên kết của chương trình học với nhu cầu của ngành.

Victoria University of Wellington

Đại học Victoria với 4 cơ sở chính tại thủ đô Wellington, là ngôi trường đại học đậm chất quốc tế hóa nhất ở New Zealand. Chất lượng giảng dạy ngành luật của Đaaij học Victoria cũng dẫn đầu cả nước. Trường có 120 trường đối tác ở khắp nơi trên thế giới cùng nhiều chương trình đào tạo liên kết, trong đó có một chi nhánh ở quận 4, TP HCM, liên kết với Đại học Kinh tế TP HCM. Khoa kinh doanh Victoria là một trong số 58 trường kinh doanh trên thế giới giữ danh hiệu "Triple Crown" được công nhận quốc tế như EQUIS, AACSB và AMBA.

The University of Waikato

Đại học Waikato tọa lạc tại Bắc đảo, thuộc Hamilton, trung tâm thu hút khách du lịch bậc nhất của đảo quốc. Là môi trường đào tạo uy tín lọt top bình chọn của Times Higher Education, Đại học Waikato trẻ trung, năng động nhưng chuyên nghiệp với những chuyên ngành đào tạo nổi trội như nghệ thuật, phân tích kinh tế tài chính, truyền thông, thiết kế, khoa học toán học và máy tính, du lịch, âm nhạc, thể thao...

Phụ huynh và học sinh, sinh viên quan tâm có thể trực tiếp tìm hiểu về cơ hội du học New Zealand và được đại diện của hơn 40 trường uy tín hàng đầu New Zealand tư vấn trong sự kiện "Triển lãm giáo dục New Zealand 2016". Triển lãm diễn ra ngày 24 và 25/9 tại TP HCM và Hà Nội. Đây là sự kiện thường niên của Tổ chức giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) cùng Đại sứ quán và Lãnh sự quán New Zealand, Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây.

(Nguồn: ENZ)