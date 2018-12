8 lời khuyên để đạt 7 điểm trở lên bài tự luận trong kỳ thi IELTS

Bài viết 2 là bài luận mà ý kiến của bạn đều mang tính chủ quan và câu trả lời đúng không cần dựa trên thực tế. Chìa khóa để làm tốt bài viết này là hiểu đề bài, biết được các tiêu chí chấm, sử dụng một số mẹo và tránh những lỗi thông thường. Khi đã biết những điều cơ bản, bạn sẽ có thể đạt điểm 7 hoặc cao hơn ở bài thi viết.

Dạng bài viết

Đây là bài viết luận mà câu hỏi dựa trên một câu nói hay đoạn văn ngắn. Người thi được yêu cầu đưa ra lý do và ví dụ để làm rõ luận điểm của mình.

Cách chấm điểm

Bài luận được chấm điểm trên 4 tiêu chí: Trả lời đúng yêu cầu đề bài, sự mạch lạc và gắn kết, từ vựng phong phú và ngữ pháp đa dạng. Cả 4 tiêu chí đều quan trọng như nhau. Điều này có nghĩa, bạn mất 25% số điểm nếu bỏ bất kỳ một yếu tố nào. Người thi phải đáp ứng toàn diện.

Thời gian

Người thi thường có 40 phút hoặc lâu hơn để hoàn thành bài viết 2. Nhưng thời gian trôi rất nhanh nếu bạn không được chuẩn bị hay không biết những gì mình đang làm. Những lời khuyên sau đây sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và làm bài hiệu quả hơn.

1. Trả lời đúng câu hỏi

Bất kỳ ai cũng có thể đọc lướt nhanh câu hỏi và bỏ sót một phần thông tin hay hướng dẫn quan trọng. Một kỹ năng cần thiết khi làm bài thi là gạch chân tất cả thông tin quan trọng. Với bài viết 2, bạn nên gạch chân thông tin cơ bản trong đoạn văn ngắn và những từ khóa trong chính câu hỏi.

Bạn nên nhớ không chỉ đơn giản viết về chủ đề trong câu hỏi. Ví dụ, câu hỏi được đặt ra là “Bạn có ủng hộ quan điểm của ông Anderson về vấn đề bạo lực trong nền văn hóa của chúng ta không?”. Bạn sẽ không viết ý kiến của bản thân về vấn đề bạo lực mà phải viết về quan điểm của ông Anderson được nêu trong đoạn văn đi kèm và đưa ra lý do vì sao ủng hộ hoặc không ủng hộ.

2. Sử dụng bản gốc câu hỏi

Bạn có thể sao chép một phần câu hỏi trong đề bài, tuy nhiên, đừng bao giờ chép lại toàn bộ câu hỏi. Ngay cả khi sao chép đề bài một cách hợp thức, bạn sẽ gặp vấn đề với số lượng từ vựng của bài viết. Thường số lượng từ yêu cầu là 150 và 250 cho mỗi bài viết 1 và 2. Bạn nên viết ít nhất số lượng từ như vậy, nhưng nếu viết nhiều hơn 50 từ (200 và 300 từ tương ứng) thì sẽ bị mất điểm do sử dụng từ vựng không hiệu quả. Khi bạn sao chép câu trong đề bài, người chấm sẽ đếm từ trong đó. Điều này có nghĩa bạn có nguy cơ vượt ngưỡng tối đa từ vựng cho phép và sẽ bị mất điểm.

3. Quản lý thời gian

Đối với một bài luận 250 từ, bạn nên dành khoảng 40 phút để viết (nên dành 20 phút còn lại hoàn thành bài viết 1). Mặc dù nôn nóng muốn hoàn thành bài thi đúng giờ, nhưng bạn nên dành 5-10 phút để nghĩ về cách làm bài và dàn bài. Bạn vẫn còn ít nhất 30 phút để viết. Người chấm không để ý đến bạn viết được bao nhiêu trong 40 phút mà chỉ quan tâm bạn viết tốt như thế nào. Vì vậy, việc có kế hoạch rõ ràng trước thật sự là một trong những điều quan trọng bạn có thể làm.

4. Làm bài viết 2 trước

Mặc dù bạn là người có quyền quyết nhưng lời khuyên là nên làm bài viết 2 trước vì có trọng số cao hơn bài viết 1. Bạn vẫn phải cố gắng hoàn thành nó trong 40 phút hoặc ít hơn.

5. Lời khuyên cho tiêu chí mạch lạc và gắn kết

Đây là một trong bốn tiêu chí chấm điểm, đánh giá bạn có thể xâu chuỗi các ý, câu và đoạn văn như thế nào. Điều khó khăn nhất với phần lớn mọi người là làm tốt việc xâu chuỗi các đoạn văn. Sẽ dễ dàng hơn để được điểm tốt nếu các đoạn mạch lạc với nhau.

Ví dụ bạn đang viết về những lợi thế và bất lợi của việc sử dụng than đá như một nguồn năng lượng. Bạn sẽ trình bày lợi thế trong đoạn đầu tiên và bất lợi trong đoạn thứ hai. Làm thể nào để chuyển đoạn mà người đọc có thể theo được dòng suy nghĩ của bạn? Bí quyết nằm ở câu cuối cùng của đoạn đầu tiên. Bạn cần đưa ra chút gợi ý về điều sẽ xảy ra tiếp theo: “Trong khi than cung cấp nguồn năng lượng tương đối an toàn và ổn định, nó cũng mang đến một số tác dụng phụ bất lợi”. Như vậy, người đọc được chuẩn bị sẵn sàng đọc về “tác dụng phụ” của than. Sự gắn kết chiếm 25% số điểm, vì vậy hãy luyện tập kỹ cho tiêu chí này.

6. Hiểu người chấm muốn gì

Bạn cần nhớ rằng bất kỳ ai là người chấm thì cũng sẽ phải đọc hàng trăm bài thi viết. Bạn không cần làm cho bài thi của mình xuất sắc đến mức đoạt giải Nobel, nhưng cần gây chú ý với người chấm. Họ sẽ tìm kiếm 4 tiêu chí kể trên, vì vậy bạn phải chắc chắn bài viết được tổ chức tốt và dễ hiểu. Một chút gì đó đơn giản sẽ tốt hơn viết cái gì đó phức tạp mà người chấm không thể hiểu. Nếu là người chấm, bạn sẽ không muốn truy cứu từng bước của người viết để cố gắng hiểu họ viết gì.

7. Lời khuyên để có vốn từ vựng phong phú

Tiêu chí từ vựng phong phú có thể gây ra hiểu nhầm. Bạn không cần sử dụng những từ cổ, lạ hay ấn tượng. Tiêu chí này để cập đến sự đa dạng của ngôn ngữ bạn dùng. Cho dù bạn sử dụng từ gì, hãy tránh việc lặp lại. Khi bạn hoàn thành bài viết, nên đọc lại và nhanh chóng phát hiện những từ sử dụng nhiều lần, đặc biệt là những từ đơn giản như: very, good, important, difficult… Sẽ chỉ mất 5 giây để chuyển “very” thành “extremely,” hay “good” thành “satisfactory”, “excellent”.

8. Cách để vượt qua thang điểm 6

Để vượt qua thang điểm 6/9, có một số điều bạn có thể làm được. Điểm số của bạn được tính như sau: 4 tiêu chí được chấm riêng theo thang điểm 9 rồi tính trung bình cộng các điểm số riêng này để ra điểm cuối cùng. Nói cách khác, bạn phải cố gắng hoàn thành tốt cả 4 tiêu chí.

Điểm trừ: Đây là lý do lớn nhất mà mọi người không có được điểm số cao hơn 6. Nếu có thể tránh được những điểm trừ và viết một bài luận đúng cách, bạn sẽ có cơ hội đạt điểm cao.

Chỉ viết một đoạn văn dài: Điều này sẽ không giúp bạn ghi điểm vì đây không phải là cách làm một bài luận. Chia thành các đoạn văn và viết chúng chính xác.

Không sử dụng liên từ: Một điều cơ bản là nếu bạn không sử dụng những câu phức thì khó có thể được điểm hơn 6 (điều này đã được quy định). Bạn nên có danh sách liên từ hay sử dụng để có thể dễ dàng đưa nó vào trong các câu phức.

Quỳnh Linh (theo blog.udemy.com)