5 mẹo làm bài thi Writing SAT

Phần Writing and Language trong bài thi SAT yêu cầu bạn phải thành thạo ngữ pháp và cách sử dụng tiếng Anh hiệu quả. Phần này gồm 44 câu trong 35 phút - bạn có ít hơn một phút để hoàn thành mỗi câu hỏi. Những mẹo dưới đây sẽ giúp bạn vượt qua phần này hiệu quả.

Vừa đọc vừa trả lời câu hỏi

Với 48 giây cho mỗi câu hỏi, bạn gần như không có thời gian để đọc kỹ tất cả. Bạn phải biết cách đọc lướt để hiểu ý chính và giọng văn. Khi bắt đầu gặp phần có gạch chân, bạn cần đồng thời xác định dạng câu hỏi và lựa chọn đáp án thích hợp nhất.

Những câu hỏi dài làm sau

Ngoài các phần gạch chân rải rác khắp bài, sẽ có những câu hỏi sắp xếp đoạn văn hay câu văn. Với dạng này, cần phải đọc cả bài nên tốt nhất bạn hãy đọc hết cả bài rồi mới làm.

Chọn đáp án ngắn gọn và liên kết

Nếu có nhiều hơn một đáp án cùng đúng ngữ pháp, bạn hãy chọn đáp án ngắn gọn hơn. Thêm nữa, nếu một đáp án lạc đề thì loại luôn. Câu trả lời đúng luôn liên quan đến chủ đề của bài.

Biết các quy tắc dấu câu

Khoảng hai câu trong mỗi đoạn Writing sẽ kiểm tra phần dấu câu, và bạn phải nắm vững quy tắc dầu câu như sau:

- Dấu phẩy (,) chủ yếu được dùng trong 4 trường hợp sau:

Liệt kê 3 đối tượng trở lên (apples, bananas, and oranges)

Ngăn cách cụm chủ vị độc lập kèm FANBOYS (For, And, Nor, But, Or, Yet, So) (My mom was going to pick me up from school, but my dad came instead.)

Giới thiệu bối cảnh (In 2008, the Phillies won the World Series.)

Thành phần phụ trong câu (I ran across the floor, which was painted with school colors, to meet Steve.ORI ran across the floor to meet Steve, who greeted me with a high five.)

- Dấu chấm phẩy (;) để ngăn cách mệnh đề hoàn chỉnh không kèm FANBOYS. Hai vế được ngăn cách bởi dấu chấm phẩy đều phải là cụm mệnh đề hoành chỉnh. (I entered the competition early; however, I decided to withdraw a week later).

- Dấu hai chấm (:) dùng để giới thiệu hoặc nhấn mạnh cụm ngắn, trích dẫn, giải thích, ví dụ hoặc liệt kê. Trước dấu hai chấm phải là một cụm chủ vị hoàn chỉnh. (The greatest obstacle to completing my homework was imminent: the finale of Grey’s Anatomy.)

- Dấu gạch ngang (—)có hai mục đích:

Ngắt câu để nhấn mạnh (I saw John the other day and he looked great—no, it was actually Greg.)

Liệt kê ví dụ hoặc giải thích (Many facets of Jill’s personality—among them empathy, respect, and kindness—make her a great friend and human being.)

- Dấu nháy đơn (‘) có hai mục đích:

Sở hữu cách (Bob’s book,my friends’ phones)

Viết tắt (there’s the rabbit, it’s important, who’s in charge)

Hiểu sự liên kết giữa các luận điểm

Câu hỏi trong phần Writing and Language kiểm tra cách liên kết các ý tưởng hiệu quả. Nhìn chung, có 4 mối quan hệ bạn cần biết, và bạn nên chọn đúng liên từ để thể hiện mối quan hệ. Khi thấy một liên từ được gạch chân, hãy tự hỏi "Các ý tưởng liên hệ với nhau như thế nào?"

- Bổ sung là mối quan hệ sử dụng các từ in addition, furthermore, for example,và also.

- Đối nghịch là mối quan hệ sử dụng các từ however, on the other hand, despite,và unlike.

- Nguyên nhân, kết quả là mối quan hệ sử dụng các từ consequently, therefore, since,và because.

- Thứ tự là mối quan hệ sử dụng các từ first, then, afterwards,và finally.

