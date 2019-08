4 mẹo hay giúp trẻ hứng thú với tiếng Anh

Phụ huynh nên tạo môi trường cho con tiếp cận ngoại ngữ từ sớm và để trẻ thấy bạn cũng thích tiếng Anh, sẵn sàng giao tiếp cùng con.

Dưới đây là một số gợi ý để cha mẹ giúp trẻ hứng thú với tiếng Anh, theo ông Gary Spinks – Giám đốc đào tạo cấp cao khu vực miền Bắc Apollo English.

Để trẻ thấy bạn cũng thích tiếng Anh

Một trong những cách tốt nhất để giúp trẻ thích làm việc gì đó là để con thấy ba mẹ cũng chung hứng thú. Với ngoại ngữ, phụ huynh hãy để trẻ nhìn thấy bạn đọc sách tiếng Anh, nghe nhạc tiếng Anh và nói tiếng Anh. Dần dần con sẽ tò mò và làm theo bố mẹ một cách tự nhiên.

Nói tiếng Anh mà không buộc trẻ phải đáp lại

Nếu một đứa trẻ bị buộc phải đáp trả bằng ngôn ngữ thứ hai mà chúng cảm thấy khó khăn, trẻ có thể trở nên thất vọng và nản chí. Bạn nên sử dụng những câu tiếng Anh mà trẻ không cần con đáp lại, như câu mệnh lệnh đơn giản "Put on your shoes" - Đi giày vào con, "Let's go" - Chúng ta đi nào, hay "Give me an apple" - Đưa cho mẹ quả táo...

Những trung tâm có phương pháp tiếp cận đặc trưng như dạy kiến thức về vũ trụ, nghệ thuật, toán học... bằng tiếng Anh thường sẽ giúp trẻ thấy hào hứng, không gây nhàm chán.

Tạo môi trường cho con tiếp cận với tiếng Anh từ sớm

Hãy để bé tiếp cận với tiếng Anh tự nhiên. Tại nhà, phụ huynh có thể dành thời gian cùng con xem hoạt hình, nghe nhạc bằng tiếng Anh. Ngoài ra, bố mẹ cũng có thể cho trẻ đến các trung tâm Anh ngữ uy tín. Những trung tâm có phương pháp tiếp cận đặc trưng như dạy kiến thức về vũ trụ, nghệ thuật, toán học... bằng tiếng Anh thường sẽ giúp trẻ thấy hào hứng, không gây nhàm chán. Nơi đó còn có thầy cô nước ngoài giàu kinh nghiệm, giúp con có môi trường ngoại ngữ chuẩn bản xứ.

Tập trung vào những mặt tích cực

Học ngôn ngữ thứ hai nên là một trải nghiệm tích cực. Hãy nhớ rằng đây không phải một cuộc đua. Nếu bạn cho trẻ tiếp xúc với tiếng Anh thường xuyên và thông qua những cách vui vẻ thì sẽ rất tốt. Nếu bạn đẩy trẻ đi quá nhanh, trẻ sẽ bắt đầu phản kháng. Mặt khác, phụ huynh nên khen ngợi trẻ nhưng đừng quá lời và đừng khiến trẻ cảm thấy nói tiếng Anh là một điều phi thường.

Học ngôn ngữ thứ hai nên là một trải nghiệm đem lại niềm vui và sự thích thú.

Hầu hết người học ngoại ngữ đều phải trải qua "quá trình im lặng" trước khi bắt đầu tự sử dụng được ngôn ngữ đó. Quan trọng hơn cả là giúp con cảm thấy thích và thật sự thoải mái khi sử dụng ngoại ngữ.

Thế Đan