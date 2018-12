4 điều làm trong Tết giúp teen có động lực trở lại trường

Chỉ còn vài ngày nữa, các teen sẽ được đón Tết Nguyên đán bên gia đình. Tuy nhiên, để không lãng quên việc học cũng như "tâm hồn treo ngược cành cây" khi quay trở lại trường dịp sau Tết, dưới đây là 4 điều các bạn nên làm.

Khai bút đầu xuân

Từ xưa đến nay, người Việt luôn quan niệm mọi việc làm suôn sẻ từ đầu năm, cả năm sẽ gặp nhiều may mắn. Việc khai bút đầu năm cũng vậy, nó dường như trở thành thông lệ nhiều lớp học sinh gìn giữ cho tới tận bây giờ. Mặc dù đây không phải là điều bắt buộc nhưng để có được một năm học tập, thi cử may mắn và giúp bạn tự tin, bạn có thể dành chút thời gian để thực hiện bằng cách tham gia Khai test tại hocmai.vn. Chương trình bắt đầu từ 0h, ngày 16/2, đến hết 23h59, ngày 25/2 (tức từ 0h, mùng một Tết đến 23h59, mùng 10 Tết) với nhiều quà tặng.

Khai bút đầu xuân là một trong những cách nhiều học sinh Việt thực hiện để lấy may mắn trong năm mới.

Đi chùa

Bên cạnh khai bút đầu năm, đi chùa cầu may mắn, bình an cho một năm học then chốt cũng là việc làm cần thiết cho các sĩ tử chuẩn bị bước vào các kỳ thi quan trọng. Đi chùa vãn cảnh để thư giãn và nghĩ đến những mục tiêu phải vượt qua trong môi trường thanh tịnhsẽ giúp các bạn thêm quyết tâm và tự tin hơn.

Đi chùa cầu may cũng là cách nhiều bạn học sinh làm.

Bày tỏ tình yêu với gia đình

Tết là dịp lễ tốt giúp bạn thể hiện tình cảm với những người thân yêu trong gia đình. Trong năm học, bạn bận rộn với hàng tá bài tập và ôn thi, không có nhiều thời gian dành cho người thân. Vì vậy, bạn có thể tranh thủ thời gian Tết để ở cạnh cha mẹ, ông bà nhiều hơn. Đặc biệt, trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, bạn có thể gửi những lời chúc tốt đẹp tới ông bà, cha mẹ và bạn bè thân thiết.

Tình cảm gia đình là một trong những nguồn động lực lớn giúp bạn phấn đấu hơn trong học tập.

Chia sẻ niềm vui với bạn bè

Nhân dịp năm mới, các teen có thể cùng bạn bè làm thật nhiều điều có ý nghĩa như khai bút đầu xuân, đi lễ chùa, chia sẻ bánh kẹo Tết hay quan trọng hơn là cùng nhau hoàn thành đống bài tập còn dang dở trong dịp Tết để cả năm hoạc tập "trơn tru", làm bài thi "mượt mà".

Các teen có thể cùng bạn bè hoàn thành đống bài vở trong Tết.



Thu Ngân