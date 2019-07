305 học viên VUS nhận giải thưởng tại lễ tổng kết Super Summer Awards

Giải thưởng được trao cho các học viên tham gia cuộc thi Summer Stars, V-Challenge và Inspiration-V.

Sau hơn 2 tháng, các cuộc thi mùa hè Super Summer của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã tìm ra những gương mặt tài năng. Lễ trao giải Super Summer Awards đã tổ chức tại công viên văn hoá Đầm Sen, TP HCM tối ngày 14/7.

Summer Stars - Sân chơi học thuật lớn nhất mùa hè của VUS diễn ra thành công qua 8 mùa tổ chức. Mỗi năm, số lượng thí sinh tham gia tăng dần, năm nay có 41.595 thí sinh ở quy mô toàn quốc.

Cuộc thi thu hút các thí sinh nhỏ tuổi, chia làm 4 bảng thi: SKA, SKB, SKC và Young Explorers. Đây là dịp để các em ôn lại và học hỏi thêm từ vựng cũng như các kỹ năng Anh ngữ quan trọng. Tại sự kiện Super Summer Awards, 263 học viên xuất sắc của khu vực miền Nam tham gia vòng chung kết đã nhận những phần thưởng của giải nhất, nhì và ba.

Trải qua mùa đầu tiên tổ chức với nhiều điểm hấp dẫn nhờ hình thức thi sinh động và mang tính đối kháng loại trừ cao, năm nay, V-Challenge có nhiều đổi mới trong cách thức dự thi. Mô phỏng theo Rung chuông vàng, V-Challenge vẫn mang nét thú vị riêng nhờ nội dung tiếng Anh gần gũi với lứa tuổi và bắt kịp xu hướng.

Quán quân V-Challenge 2019 lần lượt thuộc về Trương Quang Anh đến từ cơ sở VUS Nguyễn Thị Minh Khai (bảng Young Innovators) và bạn Ngô Nguyễn Phương Vy đến từ cơ sở VUS Becamex Bình Dương (bảng Young Pacesetters và Luyện thi chứng chỉ quốc tế).

Hai quán quân V-Challenge 2019 là Trương Quang Anh và Ngô Nguyễn Phương Vy.

Là cuộc thi mới trong các sân chơi mùa hè Super Summer, cuộc thi kể chuyện tiếng Anh Inspiration-V được tổ chức nhằm khuyến khích học viên nuôi dưỡng và lan toả đam mê đọc sách. Bên cạnh đó, cha mẹ được đồng hành cùng con tạo ra bài dự thi sáng tạo của riêng mình. Chấm điểm trên tiêu chí chuyên môn và tương tác mạng xã hội, ban tổ chức đã chọn ra được top 24 xuất sắc.

Các thí sinh cuộc thi Inspiration-V thuyết phục ban giám khảo với sự tự tin và phát âm chuẩn.

Bên cạnh đó, top 3 còn có cơ hội trở thành Đại sứ Văn hoá Đọc của VUS tham gia các hoạt động mang niềm vui đọc sách đến với các bạn nhỏ vùng xa. Các thí sinh đăng quang gồm Lê Đỗ Gia Bảo đạt giải nhất, Phạm Mạnh Tùng Bách cùng Nguyễn Mỹ Anh đồng giải Nhì.

Ngoài ra, VUS đã hợp tác với The Library Project phát triển quỹ "Vì tương lai tươi sáng". Với mỗi đóng góp tích cực trong lớp tiếng Anh hè, học viên đã gián tiếp đóng góp một quyển sách vào quỹ này.

Đây là dự án thiện nguyện thứ hai giữa VUS và The Library Project sau lần hợp tác thành công vào năm 2017.

Tại sự kiện, VUS đã trao cho đại diện The Library Project 3.005 quyển sách cùng 5 thư viện Hạnh phúc cho các em nhỏ tại An Giang và Vĩnh Long. Thư viện sẽ đi vào hoạt động từ tháng 9 năm nay.

Super Summer Awards khép lại với tiết mục Because You Loved Me do các học viên nhí thể hiện. "Đây đồng thời là thông điệp nhắc nhở các em nhỏ luôn hướng về mẹ cha và cũng là món quà VUS cùng học viên gửi đến các phụ huynh đã đồng hành cùng con trên hành trình Lớn cùng con", đại diện VUS chia sẻ.

Thế Đan