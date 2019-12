20 thí sinh xuất sắc của 'Thanh niên với văn hóa giao thông 2019'

Vượt qua 122.589 bài dự thi của đoàn viên thanh niên toàn quốc, ban tổ chức đã tìm ra 20 thí sinh xuất sắc.

Cuộc thi "Thanh niên với Văn hóa giao thông" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Honda Việt Nam phát động từ tháng 10. Sau hai tháng, ban tổ chức đã chọn ra 20 đoàn viên thanh niên xuất sắc để tham gia tranh tài vòng chung kết (ngày 20/12, thành phố Đà Nẵng). Vòng thi gồm kiến thức về luật giao thông đường bộ, kỹ năng nhận biết rủi ro và phòng tránh nguy hiểm thông qua các tình huống giao thông.

Chung cuộc, ban giám khảo chọn ra hai giải nhất, năm giải nhì, 13 giải ba. Lễ trao giải diễn ra ngày 21/12 tại khách sạn New Orient, Thành phố Đà Nẵng.

Đại diện Honda Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao giải nhất cho hai thí sinh xuất sắc.

Danh sách 20 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi:

STT Họ tên Giới tính Địa chỉ thường trú Quận/ Huyện Tỉnh/ Thành phố 1 Ngô Thanh Sơn Nam Phú Tân An Giang 2 Vũ Đình Hùng Nam Long Điền Bà Rịa - Vũng Tàu 3 Trần Văn Đến Nam TP Quy Nhơn Bình Định 4 Đậu Thị Bích Hường Nữ Bù Đốp Bình Phước 5 Sầm Thị Hồng Tâm Nữ Cao Bằng Cao Bằng 6 Lê Thị Bích Liên Nữ Cẩm Lệ Đà Nẵng 7 Nông Thị Hiệp Nữ TP Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 8 Lê Đắc Thuận Nam Định Quán Đồng Nai 9 Vũ Thị Ngọc Lê Nữ TP Phủ Lý Hà Nam 10 Mai Anh Tú Nam Bắc Từ Liêm Hà Nội 11 Phan Thị Thảo Nữ Nghi Xuân Hà Tĩnh 12 Dương Thị Hương Giang Nữ TP Hải Dương Hải Dương 13 Nguyễn Hà Xuyên Nữ Tiên Lãng Hải Phòng 14 Hoàng Thị Thu Trang Nữ Đà Lạt Lâm Đồng 15 Nguyễn Thị Huyền Nữ Chi Lăng Lạng Sơn 16 Nguyễn Thị Ngọt Nữ Văn Bàn Lào Cai 17 Lâm Thị Kim Nhân Nữ Châu Thành Sóc Trăng 18 Phạm Thị Nàn Nữ Huyện Mường La Sơn La 19 Nguyễn Thị Huệ Nữ TP Thái Bình Thái Bình 20 Lâm Hoài Bảo Nam Quận 7 TP HCM

"Thông qua các hoạt động đào tạo lái xe an toàn và tổ chức cuộc thi, chúng tôi khuyến khích các đoàn viên thanh niên toàn quốc phát huy tinh thần xung kích trong việc trau dồi và tích lũy những kiến thức về an toàn giao thông, nỗ lực tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại địa phương nhiều hơn nữa", đại diện Honda Việt Nam chia sẻ.

Cũng tại sự kiện, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng bằng khen cho Công ty Honda Việt Nam (HVN) và 10 HEAD xuất sắc nhằm ghi nhận những đóng góp trong việc triển khai hiệu quả các chương trình truyên truyền an toàn giao thông và đào tạo lái xe an toàn cho đoàn viên, thanh niên năm 2019. Đồng thời, HVN trao tặng kỷ niệm chương cho đại diện của 5 tỉnh/thành đoàn xuất sắc, bao gồm Hà Nội, Phú Yên, Lâm Đồng, Bình Định, Đăk Lăk đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các hoạt động đào tạo đoàn viên thanh niên và tổ chức tốt cuộc thi năm 2019 tại địa phương.

Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức cuộc thi "Thanh niên với văn hóa giao thông 2019"

Cuộc thi "Thanh niên với văn hóa giao thông" nằm trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác triển khai các hoạt động về an toàn giao thông giai đoạn 2017-2019 được ký kết giữa Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an và Công ty Honda Việt Nam ngày 24/12/2016.

Công ty Honda Việt Nam trao tặng 500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho Thành Đoàn Đà Nẵng.

Qua các năm, hoạt động được mở rộng và thu hút sự tham gia ngày càng nhiều của bạn trẻ cả nước. Riêng năm 2019, các hoạt động truyên truyền và đào tạo trong chương trình "Thanh niên với văn hóa giao thông" tiếp tục được triển khai mạnh với 1.214 chương trình cho 224.451 đoàn viên thanh niên, tăng hơn 38.000 so với năm trước. Sau 10 năm, con số này đã đạt hơn một triệu.

Thế Đan