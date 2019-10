Quảng Ninh19 học sinh lớp 6A trường THCS Nguyễn Huệ phải vào Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều kiểm tra sức khỏe sau khi nam sinh xịt hơi cay ra lớp.

Sáng 21/10, các em nhập viện với triệu chứng ho, cay và chảy nước mắt. Chiều cùng ngày, do đã ổn định sức khỏe, học sinh được gia đình đón về nhà.

Bình xịt hơi cay nam sinh lớp 6 xịt ra lớp học. Ảnh: B.M

Công an thị xã Đông Triều cho biết, bình hơi cay do Trung Quốc sản xuất. Học sinh Vũ Văn Điềm nhặt được bình trên đường đến lớp học, do tò mò nên mở ra xem và dẫn đến sự việc.