15 trường trung học tư thục đắt nhất nước Mỹ

Học phí St. Paul's School ở tiểu bang New Hampshire cao nhất nước Mỹ - 62.000 USD một năm (hơn 1,44 tỷ đồng).

Xếp thứ hai và ba là trường trung học Episcopal (Episcopal High School) ở tiểu bang Virginia và Avenues: The World School ở New York với mức thu lần lượt là 60.900 và 56.400 USD. Trong top 15, chỉ trường Cate (Cate School) ở California có học phí dưới 50.000 USD.

Hai tiểu bang có nhiều trường trung học đắt đỏ thuộc top 15 là Massachusetts (6 trường) và New York (4 trường). Năm đại diện còn lại đặt tại các tiểu bang New Hampshire, Virginia, Delaware, New Jersey và California.

Học phí của 15 trường như sau:

STT Trường Tiểu bang Học phí (USD/năm) 1 St. Paul’s School New Hampshire 62.000 2 Episcopal High School Virginia 60.900 3 Avenues: The World School New York 56.400 4 St. Andrew’s School Delaware 55.500 5 Collegiate School New York 53.900 6 Horace Mann School New York 53.200 7 Marymount School of New York New York 51.750 8 Milton Academy Massachusetts 51.460 9 Concord Academy Massachusetts 51.455 10 The Lawrenceville School New Jersey 51.440 11 Middlesex School Massachusetts 51.212 12 Belmont Hill School Massachusetts 50.800 13 St. Mark’s School Massachusetts 50.380 14 Noble and Greenough School Massachusetts 50.200 15 Cate School California 49.700

Top 15 trường trung học tư thục có học phí đắt đỏ nhất nước Mỹ được đưa ra dựa trên bảng xếp hạng 150 trường trung học tư thục hàng đầu ở Mỹ năm 2020 của trang Niche. Dữ liệu để xếp hạng được thu thập từ hàng triệu người dùng, từ các trường và dựa trên phân tích dữ liệu từ Bộ Giáo dục Mỹ.

St.Paul's School - trường trung học tư thục đắt nhất nước Mỹ. Ảnh: Concord Monitor

Dương Tâm (Theo Business Insider)