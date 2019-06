14 trường học tại Lâm Đồng tham gia 'Thư viện thân thiện'

Dự án Thư viện thân thiện do Room To Read thực hiện có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank). Với định hướng hoạt động là một ngân hàng bán lẻ, thân thiện với cộng đồng, ABBank đã dành nhiều tâm huyết và ngân sách cho các dự án an sinh xã hội, đặc biệt là các dự án về giáo dục, khuyến học. Lần này, ngân hàng cùng dự án Thư viện thân thiện đã trao tặng 51.000 cuốn sách dành cho hơn 10.000 em học sinh thuộc 14 trường tiểu học công lập của tỉnh Lâm Đồng, và hỗ trợ thêm về cơ sở vật chất cho 7 trường trong số đó, với tổng ngân sách gần 1,3 tỷ đồng.

Chia sẻ về dự án Thư viện thân thiện, đại diện ABBank cho biết, dự án đã được ngân hàng lên ý tưởng từ lâu với mong muốn giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp cận với nhiều đầu sách hay. Nó đồng nghĩa các em sẽ có thêm kiến thức mới, trải nghiệm thú vị và tạo dựng nền tảng để có đời sống tinh thần phong phú. Giống như cựu tổng thống Mỹ Barack Obama từng nói: "Việc đọc rất quan trọng. Nếu biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn".