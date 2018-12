10 từ tiếng Anh có nghĩa cổ hoàn toàn khác

Từ ngữ luôn biến đổi nghĩa theo thời gian. Bạn có thể ngạc nhiên nếu biết unique trước đây được dùng với nghĩa "rất bất thường" thay vì "có một không hai" như hiện nay. Nhà ngôn ngữ học lịch sử Anne Curzan có cái nhìn sâu hơn về hiện tượng này và chia sẻ một số từ tiếng Anh từng được dùng với nghĩa hoàn toàn khác.

1. Nice: Từ này từng được hiểu là ngớ ngẩn, ngu ngốc, đơn giản, trong khi ngày nay người ta dùng nó như một lời khen (đẹp, tốt, tử tế).

2. Silly: Từ "ngớ ngẩn" lại có bước chuyển đổi ngược lại. Ban đầu, silly dùng để chỉ những thứ có giá trị hoặc nhiều phước lành, dần dần bị biến nghĩa thành yếu ớt hoặc dễ tổn thương. Cả hai nghĩa này đều không liên quan đến nghĩa hiện tại.

3. Awful: Từ "kinh khủng" từng có nghĩa đáng kinh ngạc, và đó là lý do ta có cách diễn đạt "the awful majesty of God".

4. Myriad: Khoảng 600 năm trước, nếu bạn có "myriads of thing", từ myriad không có nghĩa là vô số như bây giờ mà nó chỉ một con số cụ thể là 10.000.

5. Naughty: Ngày xưa, nếu ai đó nói với bạn "you are naughty", có nghĩa là bạn chẳng có gì cả (naught). Dần dần, naughty biến nghĩa thành xấu xa, vô đạo đức. Cho đến ngày nay, từ này có nghĩa là ngỗ nghịch, chỉ việc cư xử không hay.

6. Bachelor: Trước khi có nghĩa là cử nhân, bachelor từng được hiểu là hiệp sĩ.

7. Flirt: Khoảng 500 năm trước đây, flirt không được hiểu là tán tỉnh mà có nghĩa là tạo chuyển động nhanh hoặc giật. Hiện tại, flirt liên quan đến vui đùa với cảm xúc người khác, cũng có thể liên quan nghĩa cổ bởi bạn sẽ thấy trái tim mình đập mạnh trong quá trình này.

8. Guy: Nguồn gốc của từ này là một nhân vật tên Guy Fawkes, kẻ muốn cho nổ tung Nghị viện vào năm 1605 nhưng bất thành. Người ta từng đốt hình nộm của hắn, một “Guy Fawkes”, do đó “guy” chỉ một nhân vật đáng sợ. Sau này, người Mỹ dùng từ guy để chỉ đàn ông nói chung.

9. Hussy: Nghĩa xảo trá, trắc nết của hussy có nguồn gốc từ housewife. Nó từng dùng để chỉ tình nhân thay vì chỉ người phụ nữ hư hỏng như hiện nay.

10. Meat: Bạn đã bao giờ thắc mắc về cách diễn đạt “meat and drink”? Nó xuất phát từ nghĩa cổ của meat, chỉ thực phẩm có dạng rắn nói chung, không chỉ là thịt động vật. Từ này đối nghĩa với đồ uống (drink).

Phiêu Linh (theo Ted)

