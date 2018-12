10 lý do tiếng Anh là ngôn ngữ của thế giới

Robby (người Ai-len) đã mất 5 năm để cải thiện trình độ tiếng Anh và ông tìm ra những lý do cho thấy đây là ngôn ngữ của thế giới. Dưới đây là bài viết của Robby:

Tôi đã bị mê hoặc bởi tiếng Anh và tất cả mọi thứ liên quan đến nó. Tôi tiếp xúc với tiếng Anh lần đầu tiên khi khoảng 10 tuổi và đã không ngừng theo đuổi học nó từ đó đến giờ.

Chắc chắn có rất nhiều thách thức và tôi không thấy xấu hổ khi thừa nhận rằng mình đã không thực sự lưu loát tiếng Anh cho đến 7 năm trước. Tôi trở lại Ai-len vào năm 2002 và mất 5 năm để tìm ra chính xác những gì tôi cần làm để cải thiện tiếng Anh. Tới giờ, tôi có niềm tin mãnh mẽ liệt rằng tiếng Anh là ngôn ngữ của thế giới, ít nhất đó là cách tôi cảm nhận về nó. Và đây là 10 lý do tại sao tôi nghĩ như vậy.

1. Tiếng Anh là ngôn ngữ kinh doanh và tài chính

Ngày nay nền kinh tế toàn cầu hợp nhất hơn bao giờ hết, các tập đoàn lớn đã thành lập chi nhánh gần như ở tất cả quốc gia, tất cả thị trường chứng khoán, hàng hóa và tiền tệ đều liên kết với nhau, nên ngay cả thay đổi nhỏ nhất về giá của một mã chứng khoán quan trọng sẽ có thể gây hiệu ứng domino ngay lập tức.

Trong tình huống như thế này, một ngôn ngữ chung sẽ được lựa chọn để các luồng thông tin trở nên dễ dàng tiếp cận nhất. Cho dù bạn có muốn hay không, tiếng Anh là ngôn ngữ phục vụ mục đích này.

2. Sự thống trị toàn cầu của các phim bom tấn Hollywood

Trên thế giới có rất nhiều thị trường phim với các ngôn ngữ như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nga. Nhưng phim ảnh Hollywood vẫn là phổ biến nhất, và bạn sẽ cảm nhận bộ phim với đầy đủ sắc thái khi có thể nghe và hiểu nó bằng ngôn ngữ gốc: tiếng Anh.

Trong vài thập niên gần đây, Hollywood đã trở thành thánh địa Mecca của các nhà làm phim. Rất nhiều diễn viên nước ngoài học nói tiếng Anh, đơn giản để có cơ hội tham gia vào các bộ phim Hollywood. Ngoài ra, có rất nhiều khẩu hiệu quảng cáo phim đi vào lịch sử chỉ theo cách nói tiếng Anh (“I’ll be back”, “Say hello to my little friend”... Dù sao chăng nữa, bạn phải thừa nhận rằng tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Jackie Chan gặt hái nhiều thành công nhờ khả năng diễn xuất và tiếng Anh. Ảnh: iwatch​stuff.com

3. Nếu bạn muốn tạo ra khác biệt - hãy hát bằng tiếng Anh

Tôi hy vọng bạn sẽ không tranh luận điều này vì bạn biết quá rõ rằng tôi đúng.

Chắc chắn rằng có rất nhiều nhạc pop và dance bằng tiếng Latinh (sự phổ biến của chúng chắc chắn ngày càng tăng, không nghi ngờ gì về điều đó). Hãy để các ngành công nghiệp âm nhạc địa phương phục vụ đối tượng cụ thể.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tham gia vào đấu trường âm nhạc quốc tế, tiếng Anh là điều bắt buộc. Tôi đoán mình sẽ sai khi nói rằng tiếng Anh bắt đầu thống trị âm nhạc thế giới từ trước thời kỳ của The Beatles, và tầm ảnh hưởng của nó tăng theo thời gian.

Thực tế đơn giản là bất kỳ nghệ sĩ nhạc rock/pop/dance nào muốn leo lên các bảng xếp hạng ở nước ngoài sẽ phải hát tiếng Anh.

4. Sách và văn học bằng ngôn ngữ tiếng Anh

Tôi là độc giả truyện viễn tưởng bằng tiếng Anh, lúc nào cũng có một cuốn sách hay Kindle trong cặp. Và tôi tận dụng mọi cơ hội để có thể đọc sách.

Suốt thời thơ ấu rồi thiếu niên, tôi thường đọc rất nhiều sách văn học bằng tiếng Latvian - ngôn ngữ vùng Bantic (tôi chỉ bắt đầu đọc bằng tiếng Anh ở tuổi đôi mươi). Tôi đọc rất nhiều tác phẩm kinh điển nổi tiếng cũng như vô số văn học khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, số lượng văn học bằng tiếng Anh hoàn toàn áp đảo, trái ngược với tiếng Latvian.

Tôi biết một thực tế rằng sẽ không thích tiểu thuyết anh hùng viễn tưởng David Gemmell hoặc bất kỳ cuốn sách trong loạt GONE nếu không được đọc chúng bằng tiếng Anh. Tôi phải thừa nhận điều này có thể không đúng trong trường hợp với các ngôn ngữ như Tây Ban Nha, Pháp, Nga. Thực tế các tiểu thuyết phổ biến nhất được viết bởi tác giả nói tiếng Anh.

5. Sự đơn giản của tiếng Anh

Tôi đã viết về chủ đề này trước. Và tôi phải nói rằng điều này gây ra một số tranh cãi về quan điểm và các cuộc tranh luận sôi nổi.

Dưới đây là ý kiến nổi bật.

- Được viết bởi một người nói tiếng Anh bản ngữ. Tiếng Anh thực tế rất khó, hoặc có quá nhiều người nước ngoài nói không đúng. Điều này là sai lầm điển hình...

- Tiếng Anh là ngôn ngữ dễ dàng nhất trên trái đất, chỉ cần ghép từ lại với nhau là xong. (Nói cường điệu chút. Tất nhiên nó không đơn giản như vậy!).

- Lúc mới học thì dễ; khi bạn vào học tiếng Anh nâng cao, bạn phải học ngữ pháp tiếng Anh, một thứ rất khó nhằn.

Cách này hay cách khác, cá nhân tôi cảm thấy tiếng Anh là ngôn ngữ tương đối đơn giản (mặc dù có các bất quy tắc có thể gây khó khăn một chút, nhưng với tôi thì đơn giản, vì tôi hiểu và nhớ được từ trong ngữ cảnh). Và tôi tin sự đơn giản chắc chắn góp phần vào sự phổ biến của tiếng Anh trên toàn thế giới.

Thùy Linh

Nguồn: englishharmony.com