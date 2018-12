10 điều nên làm ở bài 'Task 1 IELTS'

10 điều không nên làm ở bài 'Task 1 IELTS' / Thi viết IELTS: 5 lỗi phổ biến trong bài phân tích

1. Tìm ra những lỗi hay mắc nhất của bạn

Kiểm tra lại sau khi viết xong bài là rất quan trọng nhưng nhiều người phàn nàn rằng không có đủ thời gian. Bạn có thể làm công đoạn này hiệu quả hơn bằng cách kiểm tra bài làm khi luyện tập và ghi ra 4-5 lỗi thường mắc. Sau một thời gian, bạn sẽ nhận ra đâu là lỗi mình hay mắc nhất và nhanh chóng khắc phục.

2. Đọc hướng dẫn một cách cẩn thận

Tưởng chừng như đây là việc ai cũng làm nhưng lại là một trong những sai lầm phổ biến nhất của người thi trong bài viết 1.

Hãy dành một phút để đọc đề bài vài lần và thực sự hiểu nó đang yêu cầu bạn làm gì. Luyện tập cũng sẽ giúp bạn làm quen với các loại yêu cầu khác nhau của bài viết 1 và giúp bạn tiết kiệm thời gian trong khi thi.

3. Diễn giải lại câu hỏi theo cách khác

Bạn sẽ mất điểm nếu sao chép các từ trong đề bài vào bài viết của mình. Người chấm sẽ nhìn xem bạn có diễn giải lại câu hỏi theo cách khác không. Để có thể viết lại câu, bạn chỉ cần đơn giản sử dụng các từ đồng nghĩa thay thế những từ quan trọng.

Không nên sao chép các từ sử dụng trong đề bài vào bài viết của mình.

Ví dụ:

Đề bài: The graph below gives information about cinema attendance in the UK between 1998 and the present, with projections to 2018.

Cách diễn giải lại: The diagram shows data of movie-goers in the United Kingdom from 1998 until now, with forecasts up to 2018.

Bạn có thể thấy nghĩa của 2 câu không khác nhau, chỉ có từ là thay đổi. Câu viết lại này nên ở đoạn đầu tiên trong bài viết.

4. Sử dụng dấu hiệu thông báo

Có những từ và cụm từ này giúp người chấm biết được bạn đang viết về cái gì. Chúng đôi khi được gọi là “từ nổi”. Ví dụ: ‘The graph/table/chart shows…’, ‘The most significant change is….’, ‘Another noticeable change/trend is….’, ‘Overall…’.

Hãy nhớ rằng những từ/ cụm từ này chỉ nên được sử dụng một cách thích hợp.

5. Luyện tập trên phiếu làm bài IELTS

Nhiều người lo lắng không biết mình có viết được tối thiểu 150 từ cho bài viết 1 không. Một cách thông minh để luôn biết mình viết được khoảng bao nhiêu từ là tập viết trên giấy làm bài chính thức. Bạn sẽ có thể đánh giá được bao nhiêu không gian bạn thường dành cho 150 từ.

6. Biết cách mô tả sự thay đổi

Bạn sẽ có được điểm dễ dàng nếu biết làm thế nào để mô tả chính xác sự thay đổi. Từ rất nhỏ đến rất lớn. Đây là một số ví dụ: Minimal - slight - gradual - moderate - considerable - significant - substantial - enormous - dramatic.

Bạn thường phải mô tả sự thay đổi trong bài viết 1 và những những từ này sẽ giúp bạn có được một số điểm giá trị trong tiêu chí “tài nguyên từ vựng”.

7. Dành thời gian để sắp xếp và lên kế hoạch cho bài viết

Đây là một trong những khác biệt chính giữa người được điểm cao và thấp trong phần thi viết. Không bao giờ là lãng phí thời gian để lên kế hoạch trả lời câu hỏi vì điều này sẽ giúp bạn ghi điểm với bài viết rõ ràng và mạch lạc.

Hãy tự làm quen với các dạng câu hỏi và sau đó tìm hiểu cấu trúc viết của mọi dạng. Cách viết một bài về biểu đồ ngang như bên dưới:

Đoạn 1- Viết lại đề bài.

Đoạn 2- Giới thiệu.

Đoạn 3- Viết ý chính 1.

Đoạn 4- Viết ý chính 2.

Khi đã có câu trúc bài trong đầu, bạn sẽ có thể lên kế hoạch viết một bài hay một cách nhanh chóng và dễ dàng.

8. Luyện viết đoạn giới thiệu

Phần giới thiệu có thể là phần quan trọng nhất trong cả bài viết. Viết một đoạn giới thiệu tốt là bạn đang trên đường lấy được số điểm cao.

Đoạn giới thiệu là phần tóm tắt những điểm chính có trong biểu đồ. Đối với bài biểu đồ, bạn cần tìm ra cái gì đang tăng, giảm và dao động. Đối với bài quá trình, hãy xác định có bao nhiêu giai đoạn chính, những thay đổi chính và kết quả.

Hãy nhớ rằng phần giới thiệu không nên đưa ra số liệu vì bạn chỉ đang mô tả những khía cạnh quan trọng nhất. Chi tiết sẽ được viết trong các đoạn tiếp theo.

9. Xem xét thời hạn định sử dụng

Nhiều người thi bị mất điểm vì chỉ viết ở dạng hiện tại. Bạn phải tìm hiểu xem số liệu đề bài cho có phải ở thời quá khứ hay tương lai và cần thay đổi theo thời tương ứng.

10. Hỗ trợ phần mô tả với những số liệu đúng

Bạn phải sử dụng dữ liệu để mô tả các tính năng chính trong đoạn sau giới thiệu. Hãy chắc chắn rằng bạn chọn các dữ liệu chính xác. Bạn sẽ mất điểm nếu viết nhầm thông tin.

Quỳnh Linh (Theo IELTS Advantage)