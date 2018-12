1.200 học sinh An Giang uống sữa miễn phí

An Giang là tỉnh biên giới đầu nguồn sông Cửu Long, vẫn còn nhiều xã vùng sâu vùng xa, đời sống người dân còn khó khăn. Do đó việc chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng trẻ em còn nhiều hạn chế. Để góp phần bổ sung dinh dưỡng cho các em thông qua sữa và thực hiện sứ mệnh "Để mỗi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày", chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã dừng chân tại An Giang nhằm giúp đỡ trẻ em nơi đây.