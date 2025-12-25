Giành sự sống cho bé sinh non 950 gram hoại tử ruột

TP HCMBé trai sinh non nặng 950 gram, bị viêm ruột hoại tử nặng do hội chứng truyền máu song thai, đe dọa tính mạng chỉ sau hai ngày chào đời.

Ngày 24/12, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch cho biết bé là song thai thứ hai, sinh mổ lúc hơn 31 tuần do suy thai. Chỉ hai ngày sau chào đời, trẻ rơi vào tình trạng nguy kịch với bụng trướng nhanh, hô hấp xấu dần, X-quang ghi nhận ruột giãn to, nghi tắc ruột, buộc phải chuyển khẩn cấp từ viện sản sang viện nhi. Khi nhập cấp cứu, bé phải thở máy, thông dạ dày ra nhiều dịch xanh, cần phẫu thuật cấp cứu để tránh nguy cơ thủng ruột, nhiễm trùng huyết và tử vong.

BS.CKI Nguyễn Hiền, Khoa Ngoại Tổng hợp, cùng kíp mổ ghi nhận khoảng 15 cm ruột non bị viêm, hoại tử, ruột giãn to, mất nhu động do thiếu máu nuôi. Êkíp quyết định cắt bỏ đoạn ruột hoại tử và nối lại hai đầu ruột lành.

Theo bác sĩ Hiền, đây là ca mổ đặc biệt thách thức vì bệnh nhi chưa đến 1 kg, kèm rối loạn đông máu, trong khi ruột rất nhỏ, mỏng và dễ tổn thương, đòi hỏi thao tác nhanh, chính xác và tỉ mỉ tuyệt đối. Sau phẫu thuật, tình trạng bé ổn định dần, đã ăn sữa và đi tiêu trở lại, các chỉ số sinh tồn cải thiện tốt, dự kiến sớm được xuất viện nếu tiếp tục tiến triển thuận lợi.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: Quỳnh Trần

PGS Thạch cho biết viêm ruột hoại tử là bệnh lý nặng, thường gặp ở trẻ sinh non, nhẹ cân, đặc biệt trong các trường hợp song thai một nhau có hội chứng truyền máu song thai. Trường hợp này, bé là "thai cho", bị thiếu máu mạn tính, thiểu ối và suy dinh dưỡng bào thai, trong khi người anh song sinh là "thai nhận", nặng 1,5 kg. Sự mất cân bằng tuần hoàn khiến máu được ưu tiên cho não và tim, còn đường ruột bị giảm tưới máu kéo dài từ trong bào thai. Đây là cơ chế quan trọng dẫn đến viêm ruột hoại tử sau sinh.

Mỗi năm, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận khoảng 40-50 ca viêm ruột hoại tử, trong đó 20-30 trường hợp cần phẫu thuật. Tuy nhiên, viêm ruột hoại tử ở trẻ truyền máu song thai là tình huống hiếm gặp.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không chủ quan trước các dấu hiệu tiêu hóa bất thường ở trẻ sinh non. Phát hiện sớm và phối hợp đa chuyên khoa kịp thời là yếu tố quyết định cơ hội sống còn.

Lê Phương