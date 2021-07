Giảng viên nước ngoài tích cực tham gia các hoạt động chống Covid-19

Tại BUV, các hoạt động ủng hộ công tác chống dịch đều có đội ngũ giảng viên nước ngoài tham gia, giúp lan tỏa sức mạnh và niềm tin chiến thắng đại dịch.

Hòa chung tinh thần đồng lòng chống dịch với cả nước, Trường đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) mới đây đã kêu gọi nhân viên quyên góp để ủng hộ thiết bị bảo hộ lao động (PPE), găng tay, khẩu trang... tới đội ngũ tình nguyện viên tại tâm dịch huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Xúc động trước những tấm lòng của đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu, Aiman Abousher (Quản lý chương trình Quản trị Marketing, BUV) đã bày tỏ lòng biết ơn khi quyên góp cho chiến dịch. "Lời kêu gọi ủng hộ của nhà trường đã chạm sâu trái tim tôi. Không lời nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi tới những Ngôi sao (Real Star) và Anh hùng (Real Hero) giữa đời thực - những người đang mạo hiểm mạng sống của chính mình và gia đình họ để giữ cho chúng ta an toàn trước tử thần. Tôi nghe thấy, cảm nhận thấy và sẽ đáp lại lời kêu gọi thiết thực này với tất cả sự tử tế, nhân văn và lòng khiêm tốn của mình", ông Aiman Abousher cho biết.

Tập thể cán bộ nhân viên BUV chung tay ủng hộ 650 bộ trang phục chống dịch 8 khoản cấp độ 4 tới tâm dịch huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Lời chia sẻ của Aiman Abousher cũng là tiếng lòng chung của những giảng viên quốc tế tại BUV - những người chia sẻ rằng họ cảm thấy may mắn khi dịch bệnh tại Việt Nam được xử lý tốt, ít nghiêm trọng hơn nhiều nơi khác trên thế giới, giúp công việc của họ không bị ảnh hưởng và cuộc sống được duy trì một cách "bình thường".

Trước đó, đầu năm 2020, trên nhiều trang mạng và diễn đàn dành cho người nước ngoài cũng lan truyền một bức ảnh chụp chung cư Hà Nội rợp màu quốc kỳ Việt Nam để ủng hộ những người đang chiến đấu chống Covid-19. Đó là tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Ấn Độ Prabu Mohan, đã đoạt giải Nhất hạng mục "Thế giới trong lệnh cách ly" tại cuộc thi quốc tế Aerial Photography Awards 2020. Tiến sĩ Prabu Mohan là giảng viên cấp cao đồng thời là Quản lý chương trình Đại học London được giảng dạy tại BUV.

Bản thân đã gắn bó với Việt Nam hơn chín năm, ông cảm giác mình là một phần của Việt Nam khi xem bức ảnh và bày tỏ sự yêu mến đất nước, con người nơi đây. "Đó là một trong những bức ảnh của tôi thể hiện tình đoàn kết của người Việt Nam và nó kết nối tình cảm của mọi người. Ở khía cạnh đó, đây là bức ảnh đẹp nhất đối với tôi", ông Prabu Mohan chia sẻ.

Tác phẩm đoạt giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế của Tiến sĩ Prabu Mohan - Quản lý chương trình Đại học London, BUV.

Ngoài Prabu, các giảng viên khác tại trường cũng tích cực tham gia các chiến dịch do nhà trường khởi xướng. Cụ thể, với mong muốn truyền đi sự lạc quan, lối sống lành mạnh trong mùa dịch và gây quỹ ủng hộ, Francesco Meca (Quản lý chương trình Quản trị Du lịch và Tổ chức sự kiện, BUV) là một trong những giảng viên tích cực góp mặt trong chiến dịch luyện tập tại nhà "You train. BUV donates" do BUV phát động năm 2020.

Theo đó, toàn thể sinh viên, giảng viên, nhân viên BUV và cộng đồng được kêu gọi với mỗi động tác chống đẩy, đứng lên - ngồi xuống hay gập bụng sẽ đóng góp 5.000 đồng cho Quỹ phòng chống Covid-19.

Khi giãn cách xã hội được nới lỏng vào thời điểm sau đó, nhận thấy vẫn còn nhiều cá nhân cần được hỗ trợ sau những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, BUV tiếp tục phát động chiến dịch "Keep moving forward - Luôn tiến về phía trước". Cụ thể, với mỗi bài đăng facebook về một thông điệp tích cực, mỗi cá nhân đã đóng góp 100.000 đồng cho Quỹ phòng chống Covid-19. Chiến dịch này nhận được sự hưởng ứng của nhiều giảng viên nước ngoài tại BUV.

Giáo sư, Tiến sĩ Raymond Gordon, Hiệu trưởng BUV đại diện trao 100 triệu đồng đóng góp vào "Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19" của Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sau 20 ngày thực hiện hai chiến dịch, BUV đã quyên góp được tổng số tiền 100 triệu đồng để trao tặng cho đại diện Ủy ban TW Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam vào ngày 12/5/2020.

Thế Đan