Giảng viên đại học top đầu Mỹ 'kêu cứu' vì lương thấp

MỹGánh vác gần 1/3 khối lượng giảng dạy nhưng chỉ nhận 2% quỹ lương, gần 1.000 giảng viên hợp đồng Đại học New York đồng loạt bãi công khi thu nhập không kham nổi chi phí đắt đỏ tại Manhattan.

Sáng 23/3, sinh viên Đại học New York (NYU) quay trở lại giảng đường sau kỳ nghỉ xuân nhưng thay vì không khí học tập, họ đối mặt với khung cảnh hỗn loạn tại cơ sở Manhattan.

Khoảng 11h, trên phố Mercer, hàng dài giảng viên và sinh viên nối đuôi nhau, mang theo nhạc cụ, chuông và hô khẩu hiệu yêu cầu một bản hợp đồng lao động công bằng. Họ thuộc nghiệp đoàn Contract Faculty United-UAW, đại diện cho 950 giảng viên hợp đồng đang nhận mức thu nhập thấp hơn nhiều so với các đồng nghiệp diện biên chế.

Đại diện nghiệp đoàn cho biết dù gánh vác 29% khối lượng giảng dạy, nhóm hợp đồng chỉ nhận được 2% tổng quỹ lương dành cho giảng viên.

"Để cân bằng ngân sách, NYU đang đối đãi thiếu công bằng với đội ngũ giảng viên hợp đồng, trong đó có những người làm việc vất vả nhất", Giáo sư kinh tế Dawn-Elin Fraser nêu quan điểm.

Người phát ngôn của NYU, ông Wiley Norvell, cho rằng cuộc bãi công là "không cần thiết" vì trường đã đưa ra gói phúc lợi hào phóng, bao gồm tăng lương khởi điểm cho giáo sư bậc một (bậc thấp nhất trong ba bậc giáo sư ở Mỹ) lên hơn 90.000 USD/năm – con số cao nhất trong khối đại học tư tại Mỹ.

Song các giảng viên tham gia đình công phản bác. Họ khẳng định không còn sự lựa chọn nào khác. Bà Maria Hodermarska, người đã gắn bó với NYU 30 năm qua, chua xót cho biết phải làm thêm hai công việc khác ngoài giảng dạy để trang trải cuộc sống ở New York.

Đây là tình cảnh chung của nhiều người khi New York là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Theo upGrad, tổng chi phí sinh hoạt hàng tháng của mỗi người tại đây thường chạm mức 5.000 - 6.200 USD (130-165 triệu đồng). Tại Manhattan, giá thuê nhà trung bình hàng tháng đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục 5.000 USD (khoảng 131 triệu đồng) cách đây ít hôm, theo tờ New York Post.

Ngoài yêu cầu tăng lương, bảo vệ việc làm, các giảng viên đòi hỏi được hỗ trợ chi phí nhà ở tại New York như nhóm đồng nghiệp thuộc biên chế.

Các giảng viên biểu tình ở Đại học New York, Mỹ, sáng ngày 23/3. Ảnh: CBS

Sự việc tại NYU làm dấy lên lo ngại về làn sóng đình công tại các đại học danh giá nhất New York. Trước đó, nghiệp đoàn sinh và viên viên chức tại Đại học Columbia cũng đã bỏ phiếu thông qua việc bãi công để phản đối cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Hơn 60 quan chức đã gửi thư kêu gọi lãnh đạo NYU nhanh chóng thỏa thuận do lo ngại đình công kéo dài, gây xáo trộn cộng đồng học thuật.

Khoảng 25% số lớp học dự kiến bị ảnh hưởng. Hiệu trưởng Linda G. Mills khẳng định đang nỗ lực để đảm bảo trải nghiệm học tập thông suốt nhất có thể cho 29.000 sinh viên. NYU cho biết đang xem xét hình thức học từ xa, điều động giảng viên, cán bộ quản lý dạy thay.

Tuy nhiên, nhiều giảng viên lo ngại việc này làm giảm chất lượng đào tạo, nhất là khi kỳ hạn nộp luận văn tốt nghiệp đang đến gần, vào giữa tháng 4.

Đại học New York được thành lập năm 1831, hiện là một trong những cơ sở giáo dục tư thục lớn nhất và danh giá nhất tại Mỹ. Ngôi trường xếp thứ 32 tại Mỹ theo xếp hạng của US News.

Khánh Linh (Theo CBS News, The New York Times)