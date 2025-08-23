Giang hồ Tuấn 'Trọc' ở Đồng Nai bị bắt

Trần Văn Chuyển, 51 tuổi - tức giang hồ Tuấn Trọc, có "số má" ở Đồng Nai, bị bắt khẩn cấp do dẫn đàn em đi tranh chấp đất đai.

Ngày 23/8, Tuấn "Trọc" bị Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp về hành vi dùng dao thị uy tranh chấp đất đai ở phường Tân Triều. Ông này bị điều tra tội Gây rối trật tự công cộng.

Tuấn "Trọc" cầm gậy đánh người dân vì tranh chấp đất đai. Ảnh: Camera an ninh

Theo điều tra, Tuấn "Trọc" có 3 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích. Sau khi mãn hạn tù, Tuấn ở phường Tân Triều, thường xuyên tập hợp dân anh chị để tạo "số má" nhằm thị uy thực hiện các vụ tranh chấp đất đai, gây mất an ninh trật tự.

Khoảng 14h30 ngày 21/8, Tuấn tập hợp đàn em đến nhà một người dân ở khu phố 8, phường Tân Triều, hù dọa, đánh, do tranh chấp đất đai. Sau khi gây náo loạn khu vực, nhóm này bỏ trốn.

Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường Tân Triều huy động hàng chục chiến sĩ truy bắt. Một ngày sau, các trinh sát phát hiện Tuấn, khám xét nhà riêng.

Cảnh sát đọc lệnh khám xét nhà Tuấn "Trọc". Ảnh: Thái Hà

Công an Đồng Nai đánh giá việc bắt giữ Tuấn "Trọc" thể hiện sự kiên trì, bản lĩnh, của lực lượng cảnh sát hình sự; góp phần củng cố niềm tin trong việc triệt phá các nhóm giang hồ tham gia tranh chấp đất đai đang gây bức xúc dư luận.

Phước Tuấn