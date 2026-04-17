Giang hồ nổ súng ở quán bia từ mâu thuẫn khoản nợ 11 tỷ đồng

Hà NộiTừ mâu thuẫn liên quan khoản nợ 11 tỷ đồng với bà trùm Hạnh "Sự", Vũ Quang Chiến nổ súng tại quán bia ở Hà Nội khiến một người bị thương và dẫn đến bản án 12 năm tù.

Ngày 17/4, Vũ Quang Chiến, 67 tuổi, bị TAND Hà Nội tuyên 12 năm tù về tội Giết người.

Chiến từng 3 lần bị phạt tù về các tội Đánh bạc và Mua bán trái phép chất ma túy, từng bị xử phạt hành chính về các hành vi Cưỡng đoạt tài sản và Cố ý gây thương tích, thi hành án từ năm 2003 và ra tù năm 2014.

Tại vụ án này, VKS xác định, Chiến và bà trùm giang hồ Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh "Sự") là bạn hơn 30 năm. Ra tù, năm 2015, Chiến giới thiệu một người bạn ở Hải Phòng vay tiền bà Hạnh. Do bà "trùm" giang hồ chỉ quen Chiến nên ông ta phải đứng ra chịu trách nhiệm về khoản vay.

Giữa năm 2022, Hạnh "Sự" thông báo rằng bạn Chiến còn nợ 11 tỷ đồng. Người bạn ở Hải Phòng cũng xác nhận, nhưng sau đó bỏ trốn, không gặp Chiến và Hạnh để trả tiền.

Bà Hạnh "Sự" khi bị bắt hồi tháng 7/2025 trong vụ án cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Ngọc Bích

Trong 11 tỷ đồng Hạnh "Sự" cho vay có 800 triệu của ông Sang, trú Hoài Đức. Ông Sang sau đó tìm Chiến để hỏi rõ sự việc.

Trưa 15/5/2023, khi Chiến đang uống bia trên phố Đội Cấn (Hà Nội), ông Sang hẹn gặp. Chiến về nhà lấy khẩu súng đã nạp 6 viên đạn, giấu vào túi quần rồi quay lại ngồi đợi. Ông Sang đi cùng ba người quen.

Khoảng 14h, nhóm ông Sang đến quán bia, hỏi về khoản nợ nhưng Chiến không trả lời. Khi ông Sang nói: "Nếu có nợ tiền của Hạnh thì thu xếp trả đi", Chiến tức giận, đứng dậy rút súng chĩa về phía ông Sang, chửi thề và nói: "Chỉ còn cái xác thôi, không có tiền".

Thấy vậy, một người trong nhóm ông Sang lao vào ôm, ghì Chiến xuống đất. Cùng lúc, hai đàn em đi cùng Chiến chạy tới, trong đó Nguyễn Văn Lợi cầm một khẩu súng và một người chưa rõ lai lịch cầm gậy sắt ba khúc.

Chiến hô "giết chết chúng nó đi". Trong lúc giằng co, bị cáo nổ súng bắn vào bụng người đang khống chế mình. Nạn nhân sau đó tiếp tục bị hai người đi cùng Chiến dùng gậy sắt đánh nhiều nhát vào đầu, mặt, gục xuống đường, thương tích 28%.

Sau 2 năm 4 tháng, Chiến bị bắt tại Thái Bình. Bị cáo khai khẩu súng mua năm 2017 khi làm ăn khu vực biên giới Tây Ninh - Campuchia, giá 35 triệu đồng.

Lợi hiện vẫn bỏ trốn. Người còn lại chưa xác định được nhân thân, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Hạnh "Sự" là từng là đàn em của trùm giang hồ Năm Cam. Bà này có "số má" trong giới giang hồ ở Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM vào đầu những năm 2000; mang nhiều tiền án, tiền sự về tội lừa đảo, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Tháng 7/2025, Hạnh "Sự" cùng 4 nghi phạm bị bắt về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Hải Thư