Gian hàng Dược phẩm OPC hút người trải nghiệm tại Ngày hội sức khỏe

Người dân được massage, dùng thử sản phẩm và tham gia các trò chơi khi ghé thăm gian hàng Dược phẩm OPC tại Ngày hội sức khỏe 2026.

Chuỗi hoạt động Ngày sức khỏe toàn dân 2026 diễn ra ngày 5/4 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất (Hà Nội), thu hút hơn 10.000 người tham gia. Sự kiện hưởng ứng Ngày Sức khỏe Thế giới 7/4 và góp phần lan tỏa thông điệp "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Sự kiện quy tụ nhiều bệnh viện tuyến Trung ương cũng như sự tham gia của các doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Người dân trải nghiệm massage thư giãn bằng các sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại sự kiện. Ảnh: Sự kiện Việt

Trong đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC - thương hiệu dược phẩm với hơn 46 năm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thuốc từ dược liệu mang đến khu vực trải nghiệm "Trạm hồi sinh năng lượng". Gian hàng được thiết kế mở, tạo điểm dừng chân cho người dân sau khi tham gia khám sức khỏe hoặc hoàn thành hành trình đi bộ.

Hoa hậu Thanh Thủy trải nghiệm sản phẩm tại "Trạm hồi sinh năng lượng". Ảnh: Sự kiện Việt

Tại đây, người tham gia được trải nghiệm các hoạt động thư giãn như massage, dùng thử sản phẩm và tham gia các trò chơi tương tác. Các hoạt động này hướng tới việc giúp người dân tái tạo năng lượng, đồng thời nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe từ những thói quen đơn giản hằng ngày.

Các sản phẩm của doanh nghiệp như cao Sao Vàng OPC, ống hít dược liệu OPC và tinh dầu khuynh diệp OPC cũng được giới thiệu trong dịp này.

Theo đại diện ban tổ chức, sự chung tay của các cơ quan quản lý, đơn vị y tế và doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tạo nên nền tảng để mở rộng các hoạt động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng, hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng một xã hội khỏe mạnh, bền vững.

Người dân tham gia giải đi bộ. Ảnh: Sự kiện Việt

Ngoài trải nghiệm tại các gian hàng, sự kiện còn có lễ mít tinh hưởng ứng và chương trình đi bộ cộng đồng "Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Ngày hội sức khỏe 2026 là chương trình do Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm triển khai các định hướng lớn trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo đại diện ban tổ chức, thông qua việc kết hợp giữa hoạt động y tế và vận động cộng đồng, sự kiện hướng tới thay đổi nhận thức, khuyến khích người dân hình thành lối sống lành mạnh.

Với quy mô lớn và nội dung thiết thực, Ngày Sức khỏe toàn dân được kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động thường niên, thu hút sự tham gia rộng rãi của người dân và lan tỏa thông điệp "chủ động phòng bệnh" trong toàn xã hội.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC)