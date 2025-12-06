Giảm lãi vay cho người dân, doanh nghiệp ở 22 tỉnh chịu bão lũ

Các ngân hàng cơ cấu lại thời hạn nợ, giảm lãi suất 0,5-2% trong 3-6 tháng cho gần 24.000 khách hàng với dư nợ khoảng 14.000 tỷ đồng.

Tại họp báo Chính phủ ngày 6/12, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết khoảng 250.000 khách hàng vay vốn tại các nhà băng bị ảnh hưởng bởi bão lũ, ngập úng. Tổng số dư nợ của nhóm này khoảng 60.000 tỷ đồng.

Nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, theo Phó thống đốc, ngành ngân hàng có các chương trình, gói tín dụng với lãi suất thấp hơn mức cho vay thông thường để giúp họ khôi phục sản xuất kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu đánh giá, rà soát tình hình sản xuất kinh doanh, khó khăn và khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn. Qua đó, các ngân hàng cơ cấu lại thời hạn nợ, giảm lãi suất 0,5-2% trong 3-6 tháng cho gần 24.000 khách hàng với dư nợ khoảng 14.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, các ngân hàng cũng triển khai chương trình cho vay khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão với quy mô khoảng 70.000 tỷ đồng. Đến nay, số giải ngân gần 1.500 tỷ đồng cho khoảng 6.500 khách hàng, trong nhiều lĩnh vực. Ví dụ, riêng lĩnh vực nông lâm thủy sản giải ngân khoảng 600 tỷ đồng cho 4.000 khách hàng.

Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội đang triển khai các chương trình tín dụng chính sách với người nghèo, đối tượng chính sách. Theo quyết định của Thủ tướng, Ngân hàng Chính sách xã hội giảm lãi suất cho vay 2% một năm trong 3 tháng (từ tháng 10-12/2025) với khoảng 3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng tại 22 tỉnh thành. Số tiền lãi hỗ trợ khách hàng nhóm này dự kiến hơn 1.100 tỷ đồng.

Với 4 địa phương Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa bị ảnh hưởng bởi bão số 13, Ngân hàng Chính sách xã hội đang hoàn thiện thủ tục để tiếp tục trình Thủ tướng xem xét giảm 2% lãi suất cho vay trong 3 tháng, từ tháng 10-12/2025. Dự kiến, gói này sẽ áp dụng với gần 1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng với số tiền lãi hỗ trợ gần 300 tỷ đồng.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà trả lời tại họp báo Chính phủ, ngày 6/12. Ảnh: VGP

Dưới góc độ Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, trước thiệt hại nặng nề do bão lũ vừa xảy ra tại nhiều địa phương, Chính phủ đã xem xét kỹ đánh giá tác động đến kinh tế - xã hội và tăng trưởng GDP. Thủ tướng đã quyết định xuất ngân sách Trung ương năm 2025 với hơn 6.800 tỷ đồng để hỗ trợ khẩn cấp các địa phương bị thiệt hại.

Về chính sách tài chính - thuế, các luật hiện hành đều quy định rõ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bị thiệt hại do thiên tai được gia hạn nộp thuế, miễn giảm thuế, tính thiệt hại vào chi phí hợp lý với doanh nghiệp và xem xét giảm trừ với cá nhân. Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn cụ thể để người dân, doanh nghiệp được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ.

Ngoài ra, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm nhanh chóng bồi thường theo hợp đồng cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại, giúp sớm có nguồn tài chính phục hồi. Bộ sẽ tiếp tục cùng các bộ ngành, địa phương để xử lý khẩn cấp hậu quả thiên tai, xây dựng giải pháp tài chính dài hạn, nâng khả năng chống chịu trong tương lai.

Cũng tại họp báo, liên quan đến điều hành chính sách tiền tệ, Phó thống đốc cho biết đến 27/11, tín dụng nền kinh tế khoảng trên 18,2 triệu tỷ đồng, tăng 16,56% so với cuối 2024.



Thời gian tới, kinh tế thế giới dự kiến còn diễn biến phức tạp và khó lường, các nước lớn tiếp tục gia tăng hàng rào bảo hộ thương mại. Triển vọng điều hành chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương, nhất là tại Mỹ khó dự báo và tiềm ẩn tác động đến thị trường quốc tế cũng như đồng tiền của các quốc gia mới nổi và đang phát triển, gây thách thức cho việc điều hành lãi suất và tỷ giá.



Phó thống đốc cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ và tài chính ở trong và ngoài nước. Điều này bao gồm việc theo dõi quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng như lộ trình định hướng chính sách của cơ quan này.



Mục tiêu là điều hành một cách chủ động, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ và phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa cùng các chính sách kinh tế vĩ mô khác.

Phương Dung