Giám đốc xin giảm nhẹ, xóa nợ cho trưởng phòng tham ô hơn 5 tỷ đồng

Tây NinhNguyễn Thanh Thơ, trưởng phòng kinh doanh chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng, được giám đốc công ty xin giảm nhẹ hình phạt và xóa gần 2,5 tỷ do hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 17/3, Thơ bị TAND tỉnh xử phạt 16 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Tại tòa, ông Phan Xuân Bửu (Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Phát triển tổng hợp thiết bị điện tử Thuận Phát) cho biết gia đình bị cáo đã chủ động khắc phục hậu quả bằng hai thửa đất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM, tổng giá trị khoảng 2,7 tỷ đồng. Anh trai bị cáo cũng nộp thêm 30 triệu đồng.

Ông Bửu trình bày gia đình Thơ hiện khó khăn, cha mẹ già bệnh nặng, con nhỏ, vợ thu nhập thấp nên đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ. "Bị cáo còn trẻ, đã nhận sai. Số tiền còn lại tôi không yêu cầu bồi thường nữa", ông nói.

Nguyễn Thanh Thơ tại tòa. Ảnh: Hoàng Nam

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Thơ làm nhân viên kinh doanh tại Công ty TNHH SX-TM Phát triển tổng hợp thiết bị điện tử Thuận Phát, được giao bán hàng, thu tiền của khách.

Dù không ký hợp đồng lao động, Thơ vẫn được trả lương từ 15 đến 50 triệu đồng mỗi tháng. Cuối năm 2021, bị cáo được bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh, có quyền phê duyệt, quản lý hợp đồng, giao dịch bán hàng và thu tiền.

Từ năm 2020 đến khi bị phát hiện, Thơ đã thu tiền của khoảng 50 khách hàng tại nhiều tỉnh, thành với số tiền từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi người.

Để che giấu hành vi, Thơ yêu cầu khách chuyển tiền vào tài khoản của hai người quen, sau đó họ chuyển lại cho bị cáo do không biết việc làm này là sai.

Đầu năm 2023, công ty phát hiện tiền bán hàng bị thất thoát nên cho Thơ nghỉ việc và trình báo cơ quan điều tra.

Hoàng Nam