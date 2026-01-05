Giám đốc trung tâm xã hội nơi thiếu niên tử vong bị khởi tố

Quảng NinhCông an khởi tố Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, cùng 10 người do liên quan cái chết của học viên 17 tuổi.

Trong đó, ông Hải, 37 tuổi, cùng 5 người khác bị tạm giữ hình sự, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thông tin chiều 5/1.

Theo điều tra ban đầu, em Phạm Hải Nam (17 tuổi, ở phường Hà Lầm) nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà vào ngày 21/12. Tối đó em bị đánh nhiều lần. Đến sáng 23/12, Nam tiếp tục bị nhiều học viên và nhân viên ở đây dùng hung khí đánh.

Chiều cùng ngày, sức khỏe của Nam diễn biến xấu và tử vong tại nhà, cơ thể có nhiều vết bầm tím.

Cơ thể Nam khi được đưa từ trung tâm vào viện. Ảnh GĐCC

Cái chết bất thường của Nam khiến người thân trong gia đình phẫn nộ, hoài nghi về nguyên nhân. "Họ nói con tôi đánh nhau với bạn. Nhưng nhìn dấu vết trên cơ thể thì thấy cháu bị hành hung", ông Phạm Trung Kiên, bố Nam cho biết.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và tạm giữ những người có liên quan. Nhiều học viên, gia đình có con từng học ở trung tâm sau đó cũng lên tiếng việc bị hành hung, quấy rối, ép hành hung người khác trong thời gian sống ở đây.

Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, thành lập năm 2018, do Nguyễn Văn Hải làm giám đốc, có địa chỉ trụ sở chính tại khu Hồng Hà 6, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, được quảng cáo là nơi chuyên nuôi dưỡng, chăm sóc điều trị cho trẻ tự kỷ, khuyết tật, nghiện game.

Lê Tân