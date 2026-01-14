Giám đốc Trung tâm Thể thao Hà Tĩnh 'rút ruột' tiền ngân sách

Bà Phan Thị Thu Hường cùng kế toán trưởng bị cáo buộc lập khống hồ sơ chứng từ, giải ngân trái quy định gần 640 triệu đồng nguồn ngân sách hỗ trợ lĩnh vực thể dục thể thao.

Bà Hường, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Tĩnh (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng ông Võ Văn Hoài (53 tuổi, kế toán trưởng) vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo nhà chức trách, từ tháng 12/2024 đến 7/2025, bà Hường và ông Hoài lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lập khống hồ sơ, chứng từ, giải ngân trái quy định nguồn ngân sách được hỗ trợ trong lĩnh vực thể dục, thể thao, theo Nghị quyết 98/2022 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Các bị can được cho đã đưa các vận động viên đã nghỉ tập luyện từ trước đó vào danh sách đề nghị chi trả tiền phụ cấp tập luyện và tiền ăn hàng tháng để đề nghị Nhà nước chi trả theo quy định của Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhằm rút ngân sách Nhà nước sau đó sử dụng trái quy định.

Bước đầu, nhà chức trách cáo buộc, hành vi trên gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 640 triệu đồng. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Tĩnh là đơn vị tuyển chọn, quản lý, sử dụng vận động viên, nhằm đào tạo, huấn luyện để giành thành tích cao, kỷ lục cho địa phương.

Giám đốc trung tâm thể thao Hà Tĩnh gây thiệt hại gần 640 triệu đồng Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc, đọc lệnh khởi tố hai nghi can. Video: Hùng Lê

Hà Tĩnh đãi ngộ huấn luyện viên, vận động viên như thế nào

HĐND tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 ban hành chính sách đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao, gồm tiền lương, hỗ trợ tập huấn, thi đấu và các chế độ bảo hiểm theo quy định của Chính phủ.

Nguồn kinh phí thực hiện các chính sách này được phân bổ cho các đơn vị chuyên môn. Trong đó, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao là đầu mối trực tiếp quản lý, lập hồ sơ và chi trả chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên. Theo đó, huấn luyện viên, vận động viên không hưởng lương từ ngân sách được hỗ trợ tập luyện hằng ngày, lần lượt 200.000 đồng và 150.000 đồng mỗi người. Riêng bóng chuyền và các đội bóng đá trẻ được áp dụng mức hỗ trợ cao hơn khi thi đấu các giải quốc gia, từ 4 đến 25 triệu đồng mỗi người mỗi tháng, tùy vị trí và giải đấu.

Bà Phan Thị Thu Hường thời còn giữ chức Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Tĩnh. Ảnh: Ngân Bùi

Trong thời gian tập luyện, thi đấu, chế độ dinh dưỡng được áp dụng mức 220.000 đồng mỗi người mỗi ngày đối với đội tuyển tỉnh và 170.000 đồng với đội tuyển trẻ. Vận động viên thể thao người khuyết tật được hưởng mức tương đương đội tuyển tỉnh. Vận động viên thành tích cao còn được hỗ trợ thêm tiền dinh dưỡng tối đa 25.000 đồng mỗi ngày. Tỉnh hỗ trợ chi phí đi lại, lưu trú, trang thiết bị tập luyện. Trong đó, vận động viên bóng đá được hỗ trợ 15 triệu đồng mỗi năm, huấn luyện viên 10 triệu đồng. Khi thi đấu xa, mức hỗ trợ lưu trú là 200.000 đồng mỗi người mỗi ngày. Vận động viên khi thôi thi đấu được hỗ trợ một lần theo thời gian tập trung, bình quân 5 triệu đồng mỗi năm. Các giải bóng đá phong trào cấp tỉnh được hỗ trợ 150 triệu đồng mỗi giải.

Về khen thưởng, vận động viên đạt huy chương tại các giải quốc tế, châu lục, khu vực và quốc gia được thưởng từ 3 đến 100 triệu đồng mỗi huy chương, trường hợp phá kỷ lục được thưởng thêm tối đa 30 triệu đồng. Các đội bóng chuyền, câu lạc bộ bóng đá và đội trẻ Hà Tĩnh đạt thành tích tại các giải quốc gia được thưởng từ 70 đến 500 triệu đồng, tùy thứ hạng.

Thời gian gần đây, nhiều huấn luyện viên, cán bộ quản lý thể thao tại các địa phương bị xử lý hình sự do "ăn chặn" tiền chế độ của vận động viên. Điển hình là vụ Đặng Đạo và Nguyễn Tý, huấn luyện viên bóng đá, bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam cuối tháng 5/2025 vì chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng tiền công, tiền ăn và kê khống thời gian tập luyện của vận động viên.

Hay trước đó, Tôn Quý Hòa, huấn luyện viên đá cầu, bị Công an tỉnh Nghệ An khởi tố hồi tháng 4/2025 do chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng tiền chế độ của ba vận động viên trong nhiều năm.

Đức Hùng