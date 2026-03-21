Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng bị bắt

Ông Trần Nguyên Vũ, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá tỉnh Lâm Đồng, cùng hai cấp dưới, bị cáo buộc nhận tiền rồi thực hiện sai phạm khi đăng kiểm.

Ông Vũ, 56 tuổi, đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Lâm Đồng bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự, ngày 21/3.

Hai cấp dưới của ông Vũ cũng bị bắt về cùng tội danh, gồm Trần Thanh Thiên Toàn (45 tuổi, Trưởng phòng Đăng kiểm tàu cá) và Nguyễn Anh Duy (40 tuổi, đăng kiểm viên).

Trung tâm Đăng kiểm tàu cá Bình Thuận, nay là Lâm Đồng, nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Tư Huynh

Sau khi thi hành lệnh bắt tạm giam, hôm nay, Công an Lâm Đồng cũng đã khám xét nơi làm việc và chỗ ở của các bị can, thu giữ các tài liệu liên quan.

Vụ án xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm tàu cá Bình Thuận (thuộc Chi cục Thủy sản Bình Thuận) thời điểm trước sáp nhập tỉnh, nay là Trung tâm Đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình kiểm tra, giám sát kỹ thuật tàu cá cải hoán, cố tình làm sai quy trình, hợp thức hóa hồ sơ nhằm nhận tiền, hưởng lợi từ đơn vị thiết kế hoán cải tàu cá.

Trong đó, Vũ giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Hai bị can còn lại dù biết đó là hành vi sai trái nhưng vẫn cố tình hợp thức hóa hồ sơ để rút tiền nhà nước, chia nhau hưởng lợi.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Tư Huynh