Giám đốc trung tâm bảo trợ xã hội bị bắt vì 'ăn chặn' tiền của người khuyết tật

Phú ThọÔng Vũ Doanh Nam, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp xã hội, bị cáo buộc chỉ đạo kế toán nâng khống tiền ăn, lập khống chứng từ để chiếm đoạt 680 triệu đồng.

Ngày 9/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng cảnh sát kinh tế vừa bắt tạm giam ông Vũ Doanh Nam, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ; Phùng Thị Thùy Linh, kế toán, để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an đọc lệnh khởi tố ông Vũ Doanh Nam. Ảnh: Công an cung cấp

Trung tâm trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ đặt tại khu 4, xã Chân Mộng, chuyên chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các trường hợp được bảo trợ xã hội như người tâm thần, khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa. Hàng tháng, Nhà nước sẽ hỗ trợ từ 3,5 đến 4 triệu đồng một người để phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và điều trị.

Tuy nhiên, theo điều tra, trong năm 2025, với vai trò là Giám đốc trung tâm, ông Nam đã chỉ đạo kế toán nâng khống tiền ăn; lập khống chứng từ từ nguồn ngân sách, nguồn từ thiện của các nhà hảo tâm và nguồn nuôi dưỡng tự nguyện. Việc này nhằm chiếm đoạt gần 680 triệu đồng và sử dụng, chi tiêu trái nguyên tắc.

Bị can Trần Thu Đông nhận quyết định khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Hiệu trưởng 'ăn chặn' tiền trợ cấp của học sinh dân tộc thiểu số

Trong một vụ án khác, Công an tỉnh Phú Thọ cũng khởi tố tạm giam Trần Thu Đông, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập và Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán nhà trường, để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an xác định, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập hàng tháng Nhà nước hỗ trợ 1,8 triệu đồng một học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, để phục vụ sinh hoạt, học tập.

Công an Phú Thọ đánh giá, hành vi của các bị can trên không chỉ chiếm đoạt tiền của Nhà nước mà còn trực tiếp xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người yếu thế.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Phạm Dự