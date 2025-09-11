Giám đốc thiết kế Mercedes chê thẳng mặt Audi và BMW

Gorden Wagener chế giễu nội thất mẫu Audi concept như từ năm 1995, còn cách bố trí cabin của BMW Neue Klasse gây mất tập trung.

Tại triển lãm ôtô Munich năm nay, Audi, BMW và Mercedes đều giới thiệu ngôn ngữ thiết kế và bố cục cabin mới, cho khách tham quan thấy được tầm nhìn của những tên tuổi hàng đầu trong ngành về tương lai của nội thất ôtô.

Trong khi các giám đốc điều hành ôtô thường tránh bình luận trực tiếp về các đối thủ cạnh tranh, giám đốc thiết kế của Mercedes đã phá vỡ truyền thống bằng một số nhận định về tác phẩm mới nhất của Audi và BMW: mẫu Concept C và SUV iX3.

Đội ngũ Top Gear đã gặp Gorden Wagener bên lề IAA Mobility ở Munich và hỏi ông nghĩ gì về nội thất của hai đối thủ chính. Những gì diễn ra sau đó là những lời khen ngợi ít mang tính ngoại giao và nhiều lời phê bình thẳng thắn.

Gorden Wagener bên mẫu Vision One-Eleven concept do ông chỉ đạo thiết kế. Ảnh: Mercedes

Wagener, người từng làm việc tại tập đoàn Volkswagen trước khi chuyển đến Mercedes vào năm 1997, có phần khắt khe với các đồng nghiệp cũ. Nói về Audi Concept C, ông cho biết nội thất của xe "trông như được thiết kế vào năm 1995". Giám đốc thiết kế của Mercedes còn cho rằng cabin của mẫu xe ý tưởng này "có phần quá quen thuộc và thiếu công nghệ".

Mặc dù tự nhận mình là người hâm mộ "những thứ siêu analog", Wagener vẫn vạch ra một ranh giới rõ ràng về tầm quan trọng của màn hình kỹ thuật số. "Bạn không thể bỏ qua màn hình", ông nói. "Khi bạn có một màn hình nhỏ, bạn sẽ tự động gửi thông điệp 'chúc mừng, bạn đang ngồi trong một chiếc xe nhỏ'". Vị giám đốc thiết kế thêm rằng "việc quay lại với tất cả các nút bấm sẽ không hiệu quả".

Wagener tin rằng các mô hình ngôn ngữ lớn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc điều khiển bằng giọng nói trong tương lai. Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng cần đến màn hình lớn, vì người dùng có thể muốn "một tham chiếu trực quan trên màn hình" hoặc "xem phim và những thứ tương tự".

Audi Concept C sở hữu nội thất tối giản với màn hình thông tin giải trí 10,4 inch có thể thu gọn và biến mất khi không sử dụng. Phiên bản sản xuất của mẫu xe thể thao điện này dự kiến ra mắt vào năm 2027, có thể giữ lại khoảng 90% thiết kế của bản concept, đồng thời nằm trong dòng sản phẩm giữa TT và R8 đã ngừng sản xuất.

Thực tế, màn hình trên các mẫu xe sản xuất hiện nay của Audi lại là một câu chuyện khác. Ví dụ, Audi Q5 trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch, màn hình thông tin giải trí 14,5 inch và màn hình phụ 10,9 inch tùy chọn. Tuy nhiên, màn hình này vẫn chưa ấn tượng bằng màn hình MBUX Hyperscreen 39,1 inch mới, bao phủ toàn bộ bảng điều khiển của Mercedes GLC EV mới.

Wagener cũng không hề khoan nhượng khi được hỏi về BMW iX3 mới, mẫu xe đầu tiên được xây dựng dựa trên ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse của thương hiệu.

Từ trái sang là nội thất của Mercedes GLC EV, BMW iX3, và Audi Concept C.

Đối thủ trực tiếp của Mercedes GLC EV đến từ thương hiệu xứ Bavaria này sở hữu màn hình hiển thị đa chiều ở chân kính chắn gió, màn hình cảm ứng thông tin giải trí 17,9 inch ở giữa bảng điều khiển và tùy chọn màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió 3D. Có vẻ Wagener cũng không mấy mặn mà với thiết kế này.

"Các nhà sản xuất khác đã làm gì? Ý tôi là, họ đã giới thiệu ý tưởng này vài năm trước với thông tin hiển thị ở phía dưới kính chắn gió", ông nói. "Phải nói rằng tôi không thích lắm vì nó quá xa nên khó đọc. Mọi thứ sẽ trông nhỏ hơn nên gây mất tập trung, và bạn cần một thiết bị để vận hành vì nó quá xa để có thể cảm ứng, vì vậy bạn phải lắp một màn hình cảm ứng vào đó, và họ đã làm vậy".

Mặc dù những bình luận của Wagener rất trực diện, chúng chỉ phản ánh một góc nhìn trong một lĩnh vực mà triết lý thiết kế khác biệt đáng kể.

Bên cạnh GLC EV bản sản xuất, gian hàng của Mercedes tại Munich còn có sự góp mặt của Concept AMG GT XX. Chiếc xe này kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch với màn hình thông tin giải trí 14 inch, chứng minh rằng ngay cả Mercedes cũng có thể hạn chế hơn một chút về kích thước màn hình khi nói đến các mẫu xe tập trung vào hiệu suất.

Mỹ Anh