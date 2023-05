Giám đốc kêu oan cáo buộc mang 2 bao tải tiền đi hối lộ

TP HCMNguyễn Hữu Cường, Giám đốc Công ty Hưng Bá, kêu oan việc bị cáo buộc mang hai bao tải có 3 tỷ đồng đi hối lộ sếp ngân hàng để vay tiền rồi chiếm đoạt.

Chiều 23/5, ông Nguyễn Hữu Cường (62 tuổi, Giám đốc Công ty Hưng Lợi Bá và Công ty Hưng Bá) bị TAND TP HCM xét xử về tội Đưa hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, ông Đỗ Trung Thành (69 tuổi, nguyên giám đốc Agribank Chi nhánh 10) bị truy tố về tội Nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Bị cáo Nguyễn Hữu Cường (giữa) sau phiên xử chiều nay. Ảnh: Hải Duyên

Cáo trạng xác định, năm 2007, Cường đến gặp ông Thành đặt vấn đề vay vốn để nhận chuyển nhượng 100.000 m2 tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu của Công ty TNHH Lâm Thái Vinh với giá 34,3 tỷ đồng. Giám đốc chi nhánh ngân hàng này đồng ý cho vay hạn mức 75 tỷ đồng, với điều kiện Cường phải chi trước "phí huy động vốn" là 4% - tương ứng 3 tỷ đồng.

Ngày 4/4/2007, Cường xách hai bao tiền đựng 3 tỷ đồng (vay của người quen) mang vào phòng làm việc của Thành, để ở bàn uống nước. Giám đốc nhà băng mở ra kiểm đếm rồi cất vào tủ. Số tiền này ông Thành chi tiêu cá nhân và chi cho đối tác để huy động vốn cho ngân hàng.

Để vay được tiền, Cường đã làm giả hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty Lâm Thái Vinh, giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho ngân hàng; nâng khống giá trị tài sản bảo đảm từ 34,3 tỷ đồng thành 60 tỷ đồng. Khi các bộ phận trình hồ sơ ký duyệt, ông Thành không yêu cầu kiểm tra.

Đến tháng 9/2007, Cường tiếp tục làm giả nhiều tài liệu và giao nộp cho ngân hàng nhằm nâng khống giá trị tài sản bảo đảm từ 34,3 tỷ đồng thành 191,5 tỷ để hai công ty của mình vay 163 tỷ đồng. Tuy nhiên, Cường sau đó không trả nợ, chiếm đoạt của ngân hàng hơn 23 tỷ đồng.

Đến năm 2020, hành vi sai phạm của Cường và ông Thành bị phát hiện. Cường sau đó bị truy tố về ba tội: Đưa hối lộ; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Thành bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Hồi tháng 8/2022, TAND TP HCM đã đưa vụ án ra xét xử, song sau đó trả hồ sơ để điều tra bổ sung do một số tình tiết chưa được làm rõ... Bộ Công an sau đó đã đình chỉ điều tra đối với Cường về tội Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức do hết hiệu lực truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại tòa hôm nay, ông Cường kêu oan cả hai tội danh. Về số tiền 3 tỷ đưa cho ông Thành, bị cáo nói đây là chi phí để ngân hàng huy động tiền của người khác cho mình vay. "Tiền bị cáo nộp theo yêu cầu của ngân hàng chứ không phải cho cá nhân ông Thành", ông Cường nói và cho rằng hành vi của mình không phải đưa hối lộ.

Về cáo buộc lừa đảo, bị cáo cho rằng đã sử dụng các tài sản khác trả toàn bộ nợ gốc và lãi cho ngân hàng. Thiệt hại vụ án không còn nên việc truy tố ông về hành vi chiếm đoạt tài sản là oan.

Ngoài ra, bị cáo Cường còn khai quá trình làm giả hồ sơ để vay tiền ngân hàng được người phụ nữ tên Thảo giúp sức.

HĐXX xác định, đây là tình tiết mới phát sinh không thể xác minh làm rõ tại tòa, nên đã quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung.

Hải Duyên